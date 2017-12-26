«Ты супер! Танцы. До и после»: НТВ покажет, что осталось за кулисами проекта

К премьере на НТВ готовится документальный фильм «Ты супер! Танцы. До и после» о том, как менялась жизнь участников проекта, каких творческих достижений добились юные танцоры. Зрители увидят все, что осталось за кадром уникального шоу.
Чтобы наши юные участники блистали на сцене, за кулисами работала целая команда настоящих волшебных мастеров. Операторы, режиссеры, сценаристы, гримеры, стилисты и художники по костюмам трудились не покладая своих талантливых рук.
Евгения Чумакова, художник по гриму: «В прошлый раз мы Милену посыпали пеплом. Она у нас была деревом. И необходимо было всем напрячься, чтобы пойти набрать пепел. Образ получился очень классным. И вот сегодня Милена с нами».
Порой гримерам приходилось по нескольку раз в день кардинально менять образы. Из черного перекрашивать в белый и наоборот.
При этом, важно было не переусердствовать, чтобы под маской персонажа не потерялась та самая важная индивидуальность участника.
Оксана Максимова, гример: «Дети всегда должны оставаться детьми. Это у нас главное правило. То есть сразу исключаем что? Накладные ресницы, черные глаза, графичные губы».
Анастасию Яшкину в финале было не узнать — она предстала в образе черного лебедя. И даже за несколько секунд до выхода на сцену, от нее не отходила целая группа бьюти-кудесников.
Такие старания, конечно, оправданы. Ведь члены жюри с каждым туром ждали от участников новых решений — неожиданных, дерзких. А от участников финала — особенно.
На жюри лежала особая ответственность. Ведь судьи единолично принимали решение во время финала. Мнение телезрителей не учитывалось.
Евгений Папунаишвили, член жюри «Ты супер! Танцы»: «Конечно, я понимаю всю ответственность, это было ясно еще с первой пресс-конференции, еще перед проектом „Ты супер! Танцы“. Уже тогда я понимал всю ответственность, насколько будет тяжело делать выбор».
У каждого участника — своя драматичная судьба. Каждый из наших юных танцоров прошел через тяжелые жизненные испытания. И, конечно, жюри непросто было абстрагироваться от личного сочувствия и переживания.
Члены жюри свой выбор сделали — Лера Родионова. А вот сердца зрителей похитили сестрички Аня и Яна Михай. И как сложится их жизнь после конкурса, вы узнаете из документального проекта «Ты супер! Танцы. До и после».
Евгения Чумакова, художник по гриму: «В прошлый раз мы Милену посыпали пеплом. Она у нас была деревом. И необходимо было всем напрячься, чтобы пойти набрать пепел. Образ получился очень классным. И вот сегодня Милена с нами».
Порой гримерам приходилось по нескольку раз в день кардинально менять образы. Из черного перекрашивать в белый и наоборот.
При этом, важно было не переусердствовать, чтобы под маской персонажа не потерялась та самая важная индивидуальность участника.
Оксана Максимова, гример: «Дети всегда должны оставаться детьми. Это у нас главное правило. То есть сразу исключаем что? Накладные ресницы, черные глаза, графичные губы».
Анастасию Яшкину в финале было не узнать — она предстала в образе черного лебедя. И даже за несколько секунд до выхода на сцену, от нее не отходила целая группа бьюти-кудесников.
Такие старания, конечно, оправданы. Ведь члены жюри с каждым туром ждали от участников новых решений — неожиданных, дерзких. А от участников финала — особенно.
На жюри лежала особая ответственность. Ведь судьи единолично принимали решение во время финала. Мнение телезрителей не учитывалось.
Евгений Папунаишвили, член жюри «Ты супер! Танцы»: «Конечно, я понимаю всю ответственность, это было ясно еще с первой пресс-конференции, еще перед проектом „Ты супер! Танцы“. Уже тогда я понимал всю ответственность, насколько будет тяжело делать выбор».
У каждого участника — своя драматичная судьба. Каждый из наших юных танцоров прошел через тяжелые жизненные испытания. И, конечно, жюри непросто было абстрагироваться от личного сочувствия и переживания.
Члены жюри свой выбор сделали — Лера Родионова. А вот сердца зрителей похитили сестрички Аня и Яна Михай. И как сложится их жизнь после конкурса, вы узнаете из документального проекта «Ты супер! Танцы. До и после».
Комментарии