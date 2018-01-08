Ростуризм предупредил о риске наводнений в Германии и Франции

Ростуризм призывает россиян учитывать неблагоприятную метеорологическую обстановку на территории Германии и Франции при планировании поездок.
Об этом сообщается на сайте ведомства.
Ростуризм: «Ростуризм рекомендует российским туристам, находящимся на территории Германии и Франции, учитывать метеорологическую обстановку, внимательно следить за прогнозом погоды, соблюдать меры личной безопасности и следовать рекомендациям местных властей. Сохраняется повышенный уровень метеоугрозы в связи с риском наводнений».
В этой связи ведомство просит туроператоров информировать своих клиентов о погодных условиях.
Прежде всего это касается Франции, на которую обрушился ураган «Элеонор». Стихия принесла сильнейшие ливни. Уровень воды в Сене повысился на три метра. В Париже возникла угроза наводнения. Власти объявили желтый уровень опасности. Жертвами непогоды уже стали 6 человек, еще 25 получили травмы. Двое считаются пропавшими без вести. Предварительный ущерб оценивают в 200 миллионов евро.
Тем временем, в Германии бушует другой ураган. Он спровоцировал сильное наводнение. Во всех крупных реках страны уровень воды достиг критических отметок. На некоторых водоемах даже пришлось остановить судоходство.
А вот Испанию накрыл мощный снегопад. Тысячи автомобилей оказались заблокированы на трассах, которые соединяют Мадрид с северо-западом страны. Водители вынуждены ночевать прямо в машинах. Спасатели раздают им пледы, теплые напитки и еду.
Ростуризм: «Ростуризм рекомендует российским туристам, находящимся на территории Германии и Франции, учитывать метеорологическую обстановку, внимательно следить за прогнозом погоды, соблюдать меры личной безопасности и следовать рекомендациям местных властей. Сохраняется повышенный уровень метеоугрозы в связи с риском наводнений».
В этой связи ведомство просит туроператоров информировать своих клиентов о погодных условиях.
Прежде всего это касается Франции, на которую обрушился ураган «Элеонор». Стихия принесла сильнейшие ливни. Уровень воды в Сене повысился на три метра. В Париже возникла угроза наводнения. Власти объявили желтый уровень опасности. Жертвами непогоды уже стали 6 человек, еще 25 получили травмы. Двое считаются пропавшими без вести. Предварительный ущерб оценивают в 200 миллионов евро.
Тем временем, в Германии бушует другой ураган. Он спровоцировал сильное наводнение. Во всех крупных реках страны уровень воды достиг критических отметок. На некоторых водоемах даже пришлось остановить судоходство.
А вот Испанию накрыл мощный снегопад. Тысячи автомобилей оказались заблокированы на трассах, которые соединяют Мадрид с северо-западом страны. Водители вынуждены ночевать прямо в машинах. Спасатели раздают им пледы, теплые напитки и еду.
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