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    Фильм «Три билборда» получил «Золотой глобус» как лучшая драма

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    • Фото: Reuters © 2018, Lucy Nicholson
    Фильм «Три билборда» получил «Золотой глобус» как лучшая драма

    Фильм «Три билборда» получил «Золотой глобус» как лучшая драма

    Фильм «Три билборда» получил «Золотой глобус» как лучшая драма
  • Фото: Reuters © 2018, Lucy Nicholson

    • Лучшим драматическим фильмом 2017 года по версии «Золотого глобуса» стала картина «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» Мартина Макдонаха.

    Лента рассказывает о попытках матери в исполнении Фрэнсис Макдорманд добиться от полиции расследования гибели своей дочери. Картина была также удостоена «Золотого глобуса» за сценарий (Мартин Макдонах), лучшую женскую роль (Фрэнсис Макдорманд) и лучшую мужскую роль второго плана (Сэм Рокуэлл). Посмотреть его в прокате можно будет с 1 февраля.

    Лучшим мини-сериалом стала «Большая маленькая ложь». Организаторы «Золотого глобуса» отметили сериал и за актерские работы — премию за лучшую женскую роль получила Николь Кидман, лучшим актером второго плана в сериале стал Александр Скарсгард.

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    Лента «Леди Бёрд» Греты Гервиг завоевала «Золотой глобус» в номинации «Лучшая комедия или мюзикл». Легкая, воздушная история о взрослении и вечном конфликте отцов и детей (в данном случае — матерей и дочерей).

    От России на «Золотой глобус» претендовала картина «Нелюбовь» Андрея Звягинцева в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Однако лента осталась без наград.

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