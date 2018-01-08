Фильм «Три билборда» получил «Золотой глобус» как лучшая драма

Лучшим драматическим фильмом 2017 года по версии «Золотого глобуса» стала картина «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» Мартина Макдонаха.
Лента рассказывает о попытках матери в исполнении Фрэнсис Макдорманд добиться от полиции расследования гибели своей дочери. Картина была также удостоена «Золотого глобуса» за сценарий (Мартин Макдонах), лучшую женскую роль (Фрэнсис Макдорманд) и лучшую мужскую роль второго плана (Сэм Рокуэлл). Посмотреть его в прокате можно будет с 1 февраля.
Лучшим мини-сериалом стала «Большая маленькая ложь». Организаторы «Золотого глобуса» отметили сериал и за актерские работы — премию за лучшую женскую роль получила Николь Кидман, лучшим актером второго плана в сериале стал Александр Скарсгард.
Лента «Леди Бёрд» Греты Гервиг завоевала «Золотой глобус» в номинации «Лучшая комедия или мюзикл». Легкая, воздушная история о взрослении и вечном конфликте отцов и детей (в данном случае — матерей и дочерей).
От России на «Золотой глобус» претендовала картина «Нелюбовь» Андрея Звягинцева в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Однако лента осталась без наград.
Лучшим мини-сериалом стала «Большая маленькая ложь». Организаторы «Золотого глобуса» отметили сериал и за актерские работы — премию за лучшую женскую роль получила Николь Кидман, лучшим актером второго плана в сериале стал Александр Скарсгард.
Лента «Леди Бёрд» Греты Гервиг завоевала «Золотой глобус» в номинации «Лучшая комедия или мюзикл». Легкая, воздушная история о взрослении и вечном конфликте отцов и детей (в данном случае — матерей и дочерей).
От России на «Золотой глобус» претендовала картина «Нелюбовь» Андрея Звягинцева в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Однако лента осталась без наград.
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