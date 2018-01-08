Бальзаковский возраст, или Все мужики сво… <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Бальзаковский возраст, или Все мужики сво… 16+
    •  

    Женщинам разрешили кормить детей грудью в Сикстинской капелле

    комментировать
    • Фото: Reuters © 2018, Osservatore Romano
    Женщинам разрешили кормить детей грудью в Сикстинской капелле

    Женщинам разрешили кормить детей грудью в Сикстинской капелле

    Женщинам разрешили кормить детей грудью в Сикстинской капелле
  • Фото: Reuters © 2018, Osservatore Romano

    • Папа римский Франциск заявил, что женщины могут не стесняясь кормить детей грудью в Сикстинской капелле.

    Во время церемонии крещения 34 младенцев в Сикстинской капелле, папа Франциск призвал родителей передавать малышам веру через «язык любви». При этом он отметил, что кормление грудью — тоже проявление любви, а значит женщины не должны этого стесняться. Об этом сообщает  La Stampa.

    Франциск, папа римский: «Если они начинают устраивать концерты, если им некомфортно или слишком жарко, или они голодны, кормите их грудью и не бойтесь, ведь это тоже язык любви».

    Ранее папа Франциск запретил продажу сигарет в Ватикане. В пресс-службе анклава пояснили, что от курения ежегодно умирает около 7 миллионов человек, а Святой престол не может содействовать практике, которая наносит вред здоровью людей, даже несмотря весомую прибыль от торговли.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru