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    В Ватикане по решению папы римского перестанут торговать сигаретами. Ватикан, Италия, курение, торговля. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Ватикане по решению папы римского перестанут торговать сигаретами

    В Ватикане по решению папы римского перестанут торговать сигаретами

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    В Ватикане по решению папы римского перестанут торговать сигаретами

    В Ватикане по решению папы римского перестанут торговать сигаретами

      Папа римский приказал запретить со следующего года продажу сигарет в Ватикане. В пресс-службе анклава пояснили, что от курения ежегодно умирает около 7 миллионов человек, а Святой престол не может содействовать практике, которая наносит вред здоровью людей, даже несмотря весомую прибыль от продажи сигарет.

      До этого сотрудникам Ватикана разрешалось покупать 5 блоков сигарет в месяц, причем со скидкой. Но многие итальянцы просили своих знакомых из Ватикана купить им сигареты, ведь в самой Италии они облагаются высоким налогом.

      Теперь в анклаве останется только дым от сигар, которые продавать можно. Газета La Repubblica отмечает, что пристрастие к табаку широко распространено среди служителей католической церкви, а сцены с курением обыграны в сериале Паоло Соррентино «Молодой папа».

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