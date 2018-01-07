В Сети высмеяли созданную в Москве ледяную копию Роналду

Западные издания и пользователи социальных сетей обратили внимание на ледяную скульптуру футболиста Криштиану Роналду, появившуюся на фестивале «Ледовая Москва».
Многие сочли, что ледяное творение не слишком похоже на настоящего Роналду. Так, французское издание Sports.fr назвало скульптуру «странной».
Это уже не первая скульптура Роналду, которая вызывает неоднозначную реакцию. Так, в прошлом году пользователи соцсетей высмеяли бюст звезды футбола в аэропорту Мадейры. Об этом вспомнили авторы футбольного блога Goalspot. Они предложили оценить, какая же из этих двух скульптур хуже.
Ну а пользователь Twitter Katie Sweet выразила недоумение тем фактом, что людям так сложно сделать нормальную скульптуру Криштиану Роналду.
L’étrange sculpture en glace de Ronaldo — Sports.fr https://t.co/DrHlN5ReME pic.twitter.com/BFJaBJACl1— Le monde du Buzz (@buzz_monde) 5 января 2018 г.
Это уже не первая скульптура Роналду, которая вызывает неоднозначную реакцию. Так, в прошлом году пользователи соцсетей высмеяли бюст звезды футбола в аэропорту Мадейры. Об этом вспомнили авторы футбольного блога Goalspot. Они предложили оценить, какая же из этих двух скульптур хуже.
So there’s a new ice sculpture of Cristiano Ronaldo in Moscow… is it better or worse than the infamous airport bust? 😂 pic.twitter.com/DBqLqAXJ9e— Goalspot (@TheGoalspot) 5 января 2018 г.
Ну а пользователь Twitter Katie Sweet выразила недоумение тем фактом, что людям так сложно сделать нормальную скульптуру Криштиану Роналду.
Why is it so difficult to make a good sculpture of Cristiano Ronaldo?https://t.co/eRHVmLdcC0— Katie Sweet (@katie_sweet) 6 января 2018 г.
Комментарии