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  • 29.03, 19:44
    Аэропорт острова Мадейра переименовали в честь футболиста Роналду. аэропорты, знаменитости, Португалия, Роналду. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Аэропорт острова Мадейра переименовали в честь футболиста Роналду

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    Аэропорт острова Мадейра переименовали в честь футболиста Роналду

    Аэропорт острова Мадейра переименовали в честь футболиста Роналду

    Аэропорт острова Мадейра переименовали в честь футболиста Роналду
    • Фото Associated Press © 2017, Armando Franca

      • Международный аэропорт острова Мадейра отныне будет носить имя Криштиану Роналду, который считается одним из самых знаменитых футболистов современности.

      Церемония состоялась сегодня в родном городе нападающего португальской сборной и испанского «Реала». Как сказал Роналду в торжественной речи, он гордится своими корнями, родной Португалией и, в частности, Мадейрой. Впрочем, не все на острове гордятся самим Роналду настолько, чтобы назвать в его честь целый аэропорт.

      Петицию против переименования подписали более 5 тысяч человек. Они посчитали, что музея со статуей и отеля его имени вполне достаточно. Роналду — не первый футболист, в чью честь переименована воздушная гавань. Ранее имя легендарного футболиста «Манчестер Юнайтед», ирландца Джорджа Беста, получил аэропорт в Белфасте.

      А в Интернете, тем временем, пользователи насмехаются над работой скульптора.



















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