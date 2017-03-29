Аэропорт острова Мадейра переименовали в честь футболиста Роналду

Слабонервным не смотреть!



Бюст Криштиану Роналду в аэропорту Мадейры 😨 pic.twitter.com/sFAHwW57ho — Молния Спорт (@molniasport) 29 марта 2017 г.

You vs the guy she told you not to worry about.#ronaldo #toxi pic.twitter.com/8iimEV3orl — Hot Ham & Cheese SC (@FireBrant97) 29 марта 2017 г.

Церемония состоялась сегодня в родном городе нападающего португальской сборной и испанского «Реала». Как сказал Роналду в торжественной речи, он гордится своими корнями, родной Португалией и, в частности, Мадейрой. Впрочем, не все на острове гордятся самим Роналду настолько, чтобы назвать в его честь целый аэропорт.Петицию против переименования подписали более 5 тысяч человек. Они посчитали, что музея со статуей и отеля его имени вполне достаточно. Роналду — не первый футболист, в чью честь переименована воздушная гавань. Ранее имя легендарного футболиста «Манчестер Юнайтед», ирландца Джорджа Беста, получил аэропорт в Белфасте.А в Интернете, тем временем, пользователи насмехаются над работой скульптора.