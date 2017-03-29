Аэропорт острова Мадейра переименовали в честь футболиста Роналду

Международный аэропорт острова Мадейра отныне будет носить имя Криштиану Роналду, который считается одним из самых знаменитых футболистов современности.
Церемония состоялась сегодня в родном городе нападающего португальской сборной и испанского «Реала». Как сказал Роналду в торжественной речи, он гордится своими корнями, родной Португалией и, в частности, Мадейрой. Впрочем, не все на острове гордятся самим Роналду настолько, чтобы назвать в его честь целый аэропорт.
Петицию против переименования подписали более 5 тысяч человек. Они посчитали, что музея со статуей и отеля его имени вполне достаточно. Роналду — не первый футболист, в чью честь переименована воздушная гавань. Ранее имя легендарного футболиста «Манчестер Юнайтед», ирландца Джорджа Беста, получил аэропорт в Белфасте.
А в Интернете, тем временем, пользователи насмехаются над работой скульптора.
Петицию против переименования подписали более 5 тысяч человек. Они посчитали, что музея со статуей и отеля его имени вполне достаточно. Роналду — не первый футболист, в чью честь переименована воздушная гавань. Ранее имя легендарного футболиста «Манчестер Юнайтед», ирландца Джорджа Беста, получил аэропорт в Белфасте.
А в Интернете, тем временем, пользователи насмехаются над работой скульптора.
Слабонервным не смотреть!— Молния Спорт (@molniasport) 29 марта 2017 г.
Бюст Криштиану Роналду в аэропорту Мадейры 😨 pic.twitter.com/sFAHwW57ho
You vs the guy she told you not to worry about.#ronaldo #toxi pic.twitter.com/8iimEV3orl— Hot Ham & Cheese SC (@FireBrant97) 29 марта 2017 г.
Well… ok #RONALDO #bronze #bust #Madeira pic.twitter.com/AeFgmnJYZw— Raphaël Almazan (@YWNFU) 29 марта 2017 г.
£49 return ticket booked to Madeira Airport. #MoneyWellSpent #CristianoRonaldo. pic.twitter.com/k2e0vUvfFy— Michael Gravesande (@OldBlackHack) 29 марта 2017 г.
Launching our new #Ronaldo t-shirt! pic.twitter.com/f9IPJEbXV6— Cult Zeros (@cultzeros) 29 марта 2017 г.
Ronaldo is looking good!! #Ronaldo #Statue pic.twitter.com/sjqKJxZS4o— GunnerDesigns (@GunnerDesigns) 29 марта 2017 г.
Same artist. #Ronaldo pic.twitter.com/7VNnYcMbZO— Ruben L. Oppenheimer (@RLOppenheimer) 29 марта 2017 г.
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