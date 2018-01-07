В Риге красочным костюмированным шествием отметили день рождения Шерлока Холмса

В Риге, где снимался советский сериал о приключениях Шерлока Холмса, красочным костюмированным шествием отметили день рождения знаменитого сыщика.
Шествие костюмированных персонажей из рассказов Артура Конан Дойла в столице Латвии прошло уже в седьмой раз. Однако, как отметила организатор праздника Ирена Дроздова, в этом году день его проведения — 6 января — впервые совпал с датой, которая, как вычислили знатоки произведений, действительно могла быть днем рождения сыщика.
Число участников шествия, по словам организаторов, ежегодно растет. Если в первый год это были десятки человек, то теперь счет идет на сотни.
Ирена Дроздова, организатор праздника: «В первый год костюмированных персонажей было мало — пара десятков и очень много зрителей. Потом костюмированные персонажи стали прибывать, и более того — стали появляться новые герои: жена сэра Генри, муж миссис Хадсон и так далее».
В этом году праздник превратился в масштабные народные гуляния с живым оркестром, в том числе волынщиками и барабанщиками, конкурсами и флешмобами.
В планах организаторов — открыть в Риге постоянно действующий музей Шерлока Холмса.
Число участников шествия, по словам организаторов, ежегодно растет. Если в первый год это были десятки человек, то теперь счет идет на сотни.
Ирена Дроздова, организатор праздника: «В первый год костюмированных персонажей было мало — пара десятков и очень много зрителей. Потом костюмированные персонажи стали прибывать, и более того — стали появляться новые герои: жена сэра Генри, муж миссис Хадсон и так далее».
В этом году праздник превратился в масштабные народные гуляния с живым оркестром, в том числе волынщиками и барабанщиками, конкурсами и флешмобами.
В планах организаторов — открыть в Риге постоянно действующий музей Шерлока Холмса.
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