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  • 09.01, 12:23
В Риге с размахом отметили день рождения Шерлока Холмса. Латвия, кино, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Риге с размахом отметили день рождения Шерлока Холмса

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В Риге с размахом отметили день рождения Шерлока Холмса

В Риге с размахом отметили день рождения Шерлока Холмса

    Улицы города заполнили настоящие джентльмены и леди, двойники Холмса и его коллеги доктора Ватсона.

    Это не Лондон второй половины XIX столетия. Это старая Рига, а здание из красного кирпича в стиле неоготики — Латвийская академия художеств. Здесь собрались около десятка Шерлоков Холмсов, столько же Ватсонов, а еще Лестрейды, профессор Мориарти и множество других персонажей знаменитого сериала Игоря Масленника с Василием Ливановым в главной роли.

    Сегодня в Риге отмечается День рождения Шерлока Холмса. Праздник, конечно, весьма условный. Но если Конан Дойл выдумал сыщика, то в латвийской столице придумали ему День рождения.

    Место сбора героев фильма выбрано не случайно. Именно отсюда был снят первый кадр самой первой серии «Знакомство». Так Латвийская академия художеств навсегда вошла в историю советского кинематографа. Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Андрея Храмцова.

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