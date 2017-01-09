В Риге с размахом отметили день рождения Шерлока Холмса

Улицы города заполнили настоящие джентльмены и леди, двойники Холмса и его коллеги доктора Ватсона.
Сегодня в Риге отмечается День рождения Шерлока Холмса. Праздник, конечно, весьма условный. Но если Конан Дойл выдумал сыщика, то в латвийской столице придумали ему День рождения.
Место сбора героев фильма выбрано не случайно. Именно отсюда был снят первый кадр самой первой серии «Знакомство». Так Латвийская академия художеств навсегда вошла в историю советского кинематографа. Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Андрея Храмцова.
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