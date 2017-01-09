В Риге с размахом отметили день рождения Шерлока Холмса

Улицы города заполнили настоящие джентльмены и леди, двойники Холмса и его коллеги доктора Ватсона.

Это не Лондон второй половины XIX столетия. Это старая Рига, а здание из красного кирпича в стиле неоготики — Латвийская академия художеств. Здесь собрались около десятка Шерлоков Холмсов, столько же Ватсонов, а еще Лестрейды, профессор Мориарти и множество других персонажей знаменитого сериала Игоря Масленника с Василием Ливановым в главной роли.Сегодня в Риге отмечается День рождения Шерлока Холмса. Праздник, конечно, весьма условный. Но если Конан Дойл выдумал сыщика, то в латвийской столице придумали ему День рождения.Место сбора героев фильма выбрано не случайно. Именно отсюда был снят первый кадр самой первой серии «Знакомство». Так Латвийская академия художеств навсегда вошла в историю советского кинематографа. Подробнее — в репортаже