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    Власти Саудовской Аравии назвали причину ареста 11 принцев

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    Власти Саудовской Аравии назвали причину ареста 11 принцев

    Власти Саудовской Аравии назвали причину ареста 11 принцев

    Как сообщил генеральный прокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Мужиб, 11 саудовских принцев были арестованы после того, как они отказались прекратить протест.

    Протестующие члены монаршей семьи требовали отмены приказа, согласно которому принцы должны теперь сами оплачивать счета за воду и электричество, сообщает РИА Новости.

    Счета за свет и воду членов королевской семьи раньше оплачивались из казны. Но этот порядок был отменен в рамках мер экономии, вызванных падением цен на нефть. Сначала недовольным принцам по-хорошему объяснили, что они не правы, все, мол, равны перед законом. А когда протестующие отказались покинуть дворец, королевская гвардия взяла их под стражу.

    смотретьВ Саудовской Аравии 11 принцев задержаны за протесты
    В Саудовской Аравии 11 принцев задержаны за протесты
    В конце прошлого года комитет по борьбе с коррупцией во главе с наследным принцем уже арестовывал членов королевской семьи. Но тогда их держали в пятизвездочном отеле. А сейчас неплательщиков на время судебного разбирательства поместили в тюрьму. Как сообщил генпрокурор, принцы находятся в тюрьме Эль-Хайр в ожидании судебного разбирательства.

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