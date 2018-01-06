В Саудовской Аравии 11 принцев задержаны за протесты

Гвардия Саудовской Аравии задержала 11 принцев за протесты в королевском дворце.
Принцы были взяты под стражу после того, как отказались удалиться из дворца, куда прибыли для протеста. Несогласные требовали от властей возобновить выплаты счетов, поступающих членам королевской семьи, за воду и электричество. Также принцы хотели, чтобы власти выплатили компенсацию за смертный приговор, вынесенный одному из их родственников.
По данным Associated Press, в настоящее время они находятся в расположенной к югу от Эр-Рияда тюрьме Аль-Хаир, где содержатся в том числе террористы.
В начале ноября власти страны устроили показательный массовый арест членов королевской семьи, чиновников и бизнесменов. Их обвинили в коррупции и растрате государственных денег. Многие посчитали, что таким способом наследный принц Мохаммед бин Салман избавляется от противников.
По данным Associated Press, в настоящее время они находятся в расположенной к югу от Эр-Рияда тюрьме Аль-Хаир, где содержатся в том числе террористы.
В начале ноября власти страны устроили показательный массовый арест членов королевской семьи, чиновников и бизнесменов. Их обвинили в коррупции и растрате государственных денег. Многие посчитали, что таким способом наследный принц Мохаммед бин Салман избавляется от противников.
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