Люби меня <sup><small>12+</small></sup>
ТВ-Эфир
Люби меня 12+
    •  

    Дипломаты помогают застрявшим из-за задержек рейсов в США россиянам

    1 комментарий
    • Фото: russianembassy.org
    Дипломаты помогают застрявшим <nobr>из-за</nobr> задержек рейсов в США россиянам

    Дипломаты помогают застрявшим из-за задержек рейсов в США россиянам

    Дипломаты помогают застрявшим <nobr>из-за</nobr> задержек рейсов в США россиянам
  • Фото: russianembassy.org

    • Дипломаты оказывают содействие россиянам, которые не могут вылететь из США из-за разыгравшейся непогоды. Как сообщил посол Анатолий Антонов, в настоящее время идет регистрация пассажиров, проводится подготовка воздушного судна к вылету.

    Анатолий Антонов, посол РФ в США: «Ситуация с задержкой нью-йоркских рейсов, направленных на вынужденную посадку в Вашингтон, нормализуется. Происходит регистрация пассажиров, проводится подготовка воздушного судна к вылету. Вылет первого рейса запланирован на 14:30, второго — на 15:30. Погодные условия в норме. Надеемся, что портовые службы эффективно и профессионально выполнят свою работу».

    Он также добавил, что посольство находится в постоянном контакте с Госдепартаментом по данному вопросу. А сотрудники консульского отдела оказывают содействие российским гражданам в аэропорту.

    смотретьГубернатор штата Нью-Йорк объявил режим ЧС из-за снегопада
    Губернатор штата Нью-Йорк объявил режим ЧС из-за снегопада
    Напомним, из-за сильного снегопада аэропорт Нью-Йорка был закрыт 4 января. Непогода привела к массовой задержке авиарейсов. Жертвами обрушившегося на территорию США циклона стали 18 человек. Большинство из них погибло на дорогах, не справившись с управлением на обледенелой трассе.

    Новости по теме

    Зима 2017–2018

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru