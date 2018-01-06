Дипломаты помогают застрявшим из-за задержек рейсов в США россиянам

Дипломаты оказывают содействие россиянам, которые не могут вылететь из США
из-за разыгравшейся непогоды. Как сообщил посол Анатолий Антонов, в настоящее время идет регистрация пассажиров, проводится подготовка воздушного судна к вылету.
Анатолий Антонов, посол РФ в США: «Ситуация с задержкой нью-йоркских рейсов, направленных на вынужденную посадку в Вашингтон, нормализуется. Происходит регистрация пассажиров, проводится подготовка воздушного судна к вылету. Вылет первого рейса запланирован на 14:30, второго — на 15:30. Погодные условия в норме. Надеемся, что портовые службы эффективно и профессионально выполнят свою работу».
Он также добавил, что посольство находится в постоянном контакте с Госдепартаментом по данному вопросу. А сотрудники консульского отдела оказывают содействие российским гражданам в аэропорту.
Напомним, из-за сильного снегопада аэропорт Нью-Йорка был закрыт 4 января. Непогода привела к массовой задержке авиарейсов. Жертвами обрушившегося на территорию США циклона стали 18 человек. Большинство из них погибло на дорогах, не справившись с управлением на обледенелой трассе.
Он также добавил, что посольство находится в постоянном контакте с Госдепартаментом по данному вопросу. А сотрудники консульского отдела оказывают содействие российским гражданам в аэропорту.
Напомним, из-за сильного снегопада аэропорт Нью-Йорка был закрыт 4 января. Непогода привела к массовой задержке авиарейсов. Жертвами обрушившегося на территорию США циклона стали 18 человек. Большинство из них погибло на дорогах, не справившись с управлением на обледенелой трассе.
Комментарии