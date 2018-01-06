Кулижников стал чемпионом Европы на дистанции 1000 метров

Конькобежец сборной России Павел Кулижников взял золото чемпионата Европы на дистанции 1000 метров.
Вице-чемпионом стал еще один россиянин Денис Юсков.
На турнире, который проходит в подмосковной Коломне, Кулижников показал время 1 минута 8,84 секунды. Ставший вторым Юсков уступил товарищу по сборной 0,8 секунды. Бронзу взял немец Нико Иле (+0.11).
В активе сборной России на текущем ЧЕ теперь три золотые (Кулижников — 1000 м, Екатерина Шихова — 1000 м и Юсков — 1500 м), три серебряные (Юсков — 1000 м, Ангелина Голикова — 500 м и Шихова — 1500 м) и одна бронзовая награды (Кулижников — 500 м).
Чемпионат Европы по конькобежному спорту, стартовавший в Коломне 5 января, завершится 7 января. Всего в Коломне будет разыграно 14 комплектов наград.
Кулижников — двукратный чемпион мира в спринтерском многоборье, трехкратный чемпион мира на отдельных дистанциях, обладатель Кубка мира 2015 года, мировой рекордсмен в беге на 500 метров.
В активе сборной России на текущем ЧЕ теперь три золотые (Кулижников — 1000 м, Екатерина Шихова — 1000 м и Юсков — 1500 м), три серебряные (Юсков — 1000 м, Ангелина Голикова — 500 м и Шихова — 1500 м) и одна бронзовая награды (Кулижников — 500 м).
Чемпионат Европы по конькобежному спорту, стартовавший в Коломне 5 января, завершится 7 января. Всего в Коломне будет разыграно 14 комплектов наград.
Кулижников — двукратный чемпион мира в спринтерском многоборье, трехкратный чемпион мира на отдельных дистанциях, обладатель Кубка мира 2015 года, мировой рекордсмен в беге на 500 метров.
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