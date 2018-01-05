В Подмосковье открылся чемпионат Европы по конькобежному спорту

В подмосковной Коломне стартовал чемпионат Европы по конькобежному спорту. Церемония открытия прошла в Ледовом дворце.
В турнире участвуют спортстмены из 16 стран. В состав сборной России вошли чемпионы мира Денис Юсков и Павел Кулижников, а также бронзовые медалистки Олимпиады в Сочи — Екатерина Шихова и Юлия Скокова. За нашу страну выступят и отстраненные от участия в Олимпийских играх: Ольга Фаткулина, Артём Кузнецов и Александр Румянцев.
Турнир проводят в России вопреки рекомендациям МОК: после серии допинг-скандалов организация требовала приостановить подготовку к соревнованиям. Но в конце августа Международный союз конькобежцев принял решение сохранить турнир за нашей страной. Впервые на чемпионате Европы медали будут разыгрывать по «олимпийской системе» — не в многоборье, а на отдельных дистанциях. Первенство продлится до 7 января и завершится командными гонками. Всего в Коломне будет разыграно 14 комплектов наград.
Турнир проводят в России вопреки рекомендациям МОК: после серии допинг-скандалов организация требовала приостановить подготовку к соревнованиям. Но в конце августа Международный союз конькобежцев принял решение сохранить турнир за нашей страной. Впервые на чемпионате Европы медали будут разыгрывать по «олимпийской системе» — не в многоборье, а на отдельных дистанциях. Первенство продлится до 7 января и завершится командными гонками. Всего в Коломне будет разыграно 14 комплектов наград.
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