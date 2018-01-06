Поклонская ответила на обвинения о наличии у нее украинского гражданства

Депутат Госдумы Наталья Поклонская вновь прокомментировала информацию о том, что у нее якобы сохранилось украинское гражданство.
Ранее депутат Верховной рады Сергей Лещенко в эфире телеканала NewsOne заявил, что попытался прояснить ситуацию с гражданством Поклонской и направил в Государственную миграционную службу официальный запрос. Там ему ответили, что не имеют данных о том, что Поклонская нарушила закон Украины о двойном гражданстве. При этом Лещенко отметил, что она не смогла бы избраться депутатом Госдумы РФ, если бы у нее не было российского паспорта.
Наталья Поклонская: «Хочу расстроить депутата Рады, гражданство у меня одно — России, и действительно, как указано в ответе Государственной миграционной службы Украины, на который ссылается депутат, закон о гражданстве ни мной, ни крымчанами не нарушался. Как прокурор заявляю, что закон был нарушен людьми, устроившими государственный переворот на Украине в 2013–2014 годах и захватившими власть».
При этом Поклонская посоветовала депутатам Рады «разобраться со своим американским гражданством», сообщает РБК.
Наталья Поклонская работала в органах прокуратуры Украины с 2002-го по 2014 год. После референдума в Крыму она заняла должность прокурора республики. В 2016 году Поклонская стала депутатом Государственной думы.
Сама Поклонская ранее уже заявляла, что обладает только российским паспортом. Она поясняла, что была лишена украинского гражданства 21 марта 2014 года. Соответствующий указ, по ее словам, тогда подписал президент Украины Виктор Янукович.
Наталья Поклонская: «Хочу расстроить депутата Рады, гражданство у меня одно — России, и действительно, как указано в ответе Государственной миграционной службы Украины, на который ссылается депутат, закон о гражданстве ни мной, ни крымчанами не нарушался. Как прокурор заявляю, что закон был нарушен людьми, устроившими государственный переворот на Украине в 2013–2014 годах и захватившими власть».
При этом Поклонская посоветовала депутатам Рады «разобраться со своим американским гражданством», сообщает РБК.
Наталья Поклонская работала в органах прокуратуры Украины с 2002-го по 2014 год. После референдума в Крыму она заняла должность прокурора республики. В 2016 году Поклонская стала депутатом Государственной думы.
Сама Поклонская ранее уже заявляла, что обладает только российским паспортом. Она поясняла, что была лишена украинского гражданства 21 марта 2014 года. Соответствующий указ, по ее словам, тогда подписал президент Украины Виктор Янукович.
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