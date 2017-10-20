Улицы разбитых фонарей
ТВ-Эфир
Улицы разбитых фонарей

    Поклонская опровергла сообщения о наличии у нее украинского гражданства

    4 комментария
    • Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС
    Поклонская опровергла сообщения о наличии у нее украинского гражданства

    Поклонская опровергла сообщения о наличии у нее украинского гражданства

    Поклонская опровергла сообщения о наличии у нее украинского гражданства
  • Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

    • Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская опровергла появившуюся в СМИ информацию о наличии у нее действующего украинского гражданства.

    Бывший прокурор Крыма опровергла сообщения украинских СМИ о том, что у нее осталось гражданство Украины. Поклонская заявила, что у нее есть только гражданство России. По ее словам, из украинского гражданства она вышла еще в марте 2014 году по указу Виктора Януковича, сообщает РИА Новости.

    Наталья Поклонская: «Я хочу поставить точку в этом вопросе раз и навсегда: я являюсь гражданкой РФ, потому что 21 марта 2014 года в установленном порядке президент Украины Виктор Фёдорович Янукович подписал указ о выходе из гражданства Украины Поклонской и других сотрудников прокуратуры Республики Крым… Поклонская и другие сотрудники прокуратуры Республики Крым приобрели гражданство РФ».

    Поклонская уточнила, что в тот момент Янукович находился в Ростове-на-Дону, но оставался легитимным президентом Украины.

    Депутат добавила: ей поступают обращения о том, что киевские власти препятствуют желающим отказаться от украинского гражданства. По ее словам, 90% украинцев вышли бы из гражданства, если бы имели такую возможность, отмечает РБК.

    Новости по теме

    Воссоединение Крыма с Россией

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru