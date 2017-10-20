Поклонская опровергла сообщения о наличии у нее украинского гражданства

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская опровергла появившуюся в СМИ информацию о наличии у нее действующего украинского гражданства.
Бывший прокурор Крыма опровергла сообщения украинских СМИ о том, что у нее осталось гражданство Украины. Поклонская заявила, что у нее есть только гражданство России. По ее словам, из украинского гражданства она вышла еще в марте 2014 году по указу Виктора Януковича, сообщает РИА Новости.
Наталья Поклонская: «Я хочу поставить точку в этом вопросе раз и навсегда: я являюсь гражданкой РФ, потому что 21 марта 2014 года в установленном порядке президент Украины Виктор Фёдорович Янукович подписал указ о выходе из гражданства Украины Поклонской и других сотрудников прокуратуры Республики Крым… Поклонская и другие сотрудники прокуратуры Республики Крым приобрели гражданство РФ».
Поклонская уточнила, что в тот момент Янукович находился в Ростове-на-Дону, но оставался легитимным президентом Украины.
Депутат добавила: ей поступают обращения о том, что киевские власти препятствуют желающим отказаться от украинского гражданства. По ее словам, 90% украинцев вышли бы из гражданства, если бы имели такую возможность, отмечает РБК.
Наталья Поклонская: «Я хочу поставить точку в этом вопросе раз и навсегда: я являюсь гражданкой РФ, потому что 21 марта 2014 года в установленном порядке президент Украины Виктор Фёдорович Янукович подписал указ о выходе из гражданства Украины Поклонской и других сотрудников прокуратуры Республики Крым… Поклонская и другие сотрудники прокуратуры Республики Крым приобрели гражданство РФ».
Поклонская уточнила, что в тот момент Янукович находился в Ростове-на-Дону, но оставался легитимным президентом Украины.
Депутат добавила: ей поступают обращения о том, что киевские власти препятствуют желающим отказаться от украинского гражданства. По ее словам, 90% украинцев вышли бы из гражданства, если бы имели такую возможность, отмечает РБК.
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