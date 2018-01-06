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    IIHF: на олимпийской форме российских хоккеистов будет только логотип OAR

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    IIHF: на олимпийской форме российских хоккеистов будет только логотип OAR

    IIHF: на олимпийской форме российских хоккеистов будет только логотип OAR

    Российские хоккеисты на Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане будут выступать в форме только с логотипом Olympic Athlete from Russia (OAR) — «олимпийский спортсмен из России».

    Как подтвердили ТАСС в пресс-службе Международной федерации хоккея (IIHF), вариант формы с эмблемой хоккеиста вместо герба России утвержден не был.

    Накануне стало известно, что Международный олимпийский комитет утвердил окончательный вариант формы с надписью Olympic Athlete from Russia. В первоначальном варианте на ней вместо российского герба присутствовал силуэт хоккеиста.

    В настоящий момент Федерация хоккея России ждет окончательного утверждения формы со стороны фирмы-изготовителя. Известно также, что команда будет использовать два комплекта — красный и белый.

    В начале декабря МОК дисквалифицировал Олимпийский комитет России. Возможность выступить в Пхёнчхане получат только «чистые» спортсмены из РФ под олимпийским флагом. В дизайне их формы запрещено использовать герб и другие эмблемы сборной и ОКР.

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