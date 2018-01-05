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    Экс-министр здравоохранения Крыма пришел к украинскому прокурору

    12 комментариев
    • Фото: РИА Новости, Тарас Литвиненко
    <nobr>Экс-министр</nobr> здравоохранения Крыма пришел к украинскому прокурору

    Экс-министр здравоохранения Крыма пришел к украинскому прокурору

    <nobr>Экс-министр</nobr> здравоохранения Крыма пришел к украинскому прокурору
  • Фото: РИА Новости, Тарас Литвиненко

    • Бывший министр здравоохранения Крыма Пётр Михальчевский в Киеве дает показания по делу о госизмене.

    Как заявили в прокуратуре Автономной республики Крым, которая сохранилась в структуре украинской генпрокуратуры после воссоединения полуострова с Россией и располагается в Киеве, Михальчевский сам пришел со своим адвокатом. Теперь бывший крымский министр дает показания.

    Как передает «Укринформ», во время допроса прокурор сообщит ему о подозрении в государственной измене. Также ожидается, что сегодня суд Херсона примет решение об аресте Михальчевского.

    Напомним, ранее сегодня в СБУ заявили об обыске во временном жилье Михальчевского в Киеве. У экс-министра изъяли российский паспорт и служебное удостоверение, подписанное главой Крыма Сергеем Аксёновым.

    Пётр Михальчевский ушел с поста министра здравоохранения Крыма в июне 2014 года из-за неудовлетворительного состояния отрасли и нескольких громких скандалов, связанных с завышенными ценами на лекарства.

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