Экс-министр здравоохранения Крыма пришел к украинскому прокурору

Бывший министр здравоохранения Крыма Пётр Михальчевский в Киеве дает показания по делу о госизмене.
Как заявили в прокуратуре Автономной республики Крым, которая сохранилась в структуре украинской генпрокуратуры после воссоединения полуострова с Россией и располагается в Киеве, Михальчевский сам пришел со своим адвокатом. Теперь бывший крымский министр дает показания.
Как передает «Укринформ», во время допроса прокурор сообщит ему о подозрении в государственной измене. Также ожидается, что сегодня суд Херсона примет решение об аресте Михальчевского.
Напомним, ранее сегодня в СБУ заявили об обыске во временном жилье Михальчевского в Киеве. У экс-министра изъяли российский паспорт и служебное удостоверение, подписанное главой Крыма Сергеем Аксёновым.
Пётр Михальчевский ушел с поста министра здравоохранения Крыма в июне 2014 года из-за неудовлетворительного состояния отрасли и нескольких громких скандалов, связанных с завышенными ценами на лекарства.
Как передает «Укринформ», во время допроса прокурор сообщит ему о подозрении в государственной измене. Также ожидается, что сегодня суд Херсона примет решение об аресте Михальчевского.
Напомним, ранее сегодня в СБУ заявили об обыске во временном жилье Михальчевского в Киеве. У экс-министра изъяли российский паспорт и служебное удостоверение, подписанное главой Крыма Сергеем Аксёновым.
Пётр Михальчевский ушел с поста министра здравоохранения Крыма в июне 2014 года из-за неудовлетворительного состояния отрасли и нескольких громких скандалов, связанных с завышенными ценами на лекарства.
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