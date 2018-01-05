СБУ нашла в Киеве экс-министра здравоохранения Крыма

Служба безопасности Украины (СБУ) рассказала об обыске у бывшего министра здравоохранения Крыма Петра Михальчевского.
Сотрудники спецслужбы получили данные о том, что бывший министр находится в украинской столице. В связи с этим в помещении, где он жил, был проведен обыск. У Михальчевского изъяли российский паспорт и служебное удостоверение, подписанное главой Крыма Сергеем Аксёновым.
Также в СБУ заявили, что экс-министр «непосредственно участвовал в создании незаконных органов власти» на территории Крыма. При этом в спецслужбе не уточнили, где сейчас находится Михальчевский.
Пётр Михальчевский покинул пост министра здравоохранения Крыма в июне 2014 года из-за неудовлетворительного состояния отрасли и ряда громких скандалов, связанных с завышенными ценами на лекарства.
Также в СБУ заявили, что экс-министр «непосредственно участвовал в создании незаконных органов власти» на территории Крыма. При этом в спецслужбе не уточнили, где сейчас находится Михальчевский.
Пётр Михальчевский покинул пост министра здравоохранения Крыма в июне 2014 года из-за неудовлетворительного состояния отрасли и ряда громких скандалов, связанных с завышенными ценами на лекарства.
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