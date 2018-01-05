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    СБУ нашла в Киеве экс-министра здравоохранения Крыма

    3 комментария
    • Фото: СБУ
    СБУ нашла в Киеве <nobr>экс-министра</nobr> здравоохранения Крыма

    СБУ нашла в Киеве экс-министра здравоохранения Крыма

    СБУ нашла в Киеве <nobr>экс-министра</nobr> здравоохранения Крыма
  • Фото: СБУ

    • Служба безопасности Украины (СБУ) рассказала об обыске у бывшего министра здравоохранения Крыма Петра Михальчевского.

    Сотрудники спецслужбы получили данные о том, что бывший министр находится в украинской столице. В связи с этим в помещении, где он жил, был проведен обыск. У Михальчевского изъяли российский паспорт и служебное удостоверение, подписанное главой Крыма Сергеем Аксёновым.

    Также в СБУ заявили, что экс-министр «непосредственно участвовал в создании незаконных органов власти» на территории Крыма. При этом в спецслужбе не уточнили, где сейчас находится Михальчевский.

    Пётр Михальчевский покинул пост министра здравоохранения Крыма в июне 2014 года из-за неудовлетворительного состояния отрасли и ряда громких скандалов, связанных с завышенными ценами на лекарства.

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