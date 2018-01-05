Заблокированному в Instagram «Аптекарскому огороду» предложили последовать примеру Кадырова

Чеченский министр печати и информации предложил Ботаническому саду МГУ сменить Instagram на соцсеть Mylistory.
Джамбулат Умаров подчеркнул, что был бы рад увидеть аккаунт «Аптекарского огорода» в чеченской соцсети, отметив, что пользователи Mylistory со всей страны будут с удовольствием учиться «азам сада-огородничества», сообщает «Говорит Москва».
Джамбулат Умаров, министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации: «Огромная армия подписчиков Mylistory будут с удовольствием учиться азам сада-огородничества. „Аптекарский огород“ еще больше оздоровят самую здоровую часть Российской Федерации и мира, так что с удовольствием мы приглашаем и будем рады».
Напомним, накануне вечером стало известно, что Instagram заблокировал аккаунт «Аптекарского огорода», старейшего ботанического сада России. Директор Ботанического сада МГУ Алексей Ретеюм уже заявил, что шокирован произошедшим.
Ранее администрация Instagram заблокировала аккаунт Рамзана Кадырова. В ответ глава Чечни пообещал продолжить «транслировать правду» и сообщил, что будет общаться с подписчиками в соцсетях «ВКонтакте», Mylistory и Twitter.
Джамбулат Умаров, министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации: «Огромная армия подписчиков Mylistory будут с удовольствием учиться азам сада-огородничества. „Аптекарский огород“ еще больше оздоровят самую здоровую часть Российской Федерации и мира, так что с удовольствием мы приглашаем и будем рады».
Напомним, накануне вечером стало известно, что Instagram заблокировал аккаунт «Аптекарского огорода», старейшего ботанического сада России. Директор Ботанического сада МГУ Алексей Ретеюм уже заявил, что шокирован произошедшим.
Ранее администрация Instagram заблокировала аккаунт Рамзана Кадырова. В ответ глава Чечни пообещал продолжить «транслировать правду» и сообщил, что будет общаться с подписчиками в соцсетях «ВКонтакте», Mylistory и Twitter.
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