«Вопиющий беспредел»: Instagram без объяснений заблокировал страницу Ботанического сада МГУ

Пресс-служба Ботанического сада МГУ сообщила о блокировке их страницы «Аптекарский огород» в Instagram. Организация потребовала объяснений, однако ответа от службы поддержки пока не получила.
В организации подчеркивают, что канал «Аптекарский огород» был самым популярным аккаунтом в Instagram среди всех ботанических садов в мире. Директор Ботанического сада заявил, что шокирован произошедшим, передает РГ.
Алексей Ретеюм, директор Ботанического сада МГУ: «Заблокировать Instagram подразделения одного из ведущих университетов в мире — МГУ имени М. В. Ломоносова — это вопиющий беспредел! Вся администрация „Аптекарского огорода“ в шоке. Мы написали несколько обращений в службу поддержки, однако полны сомнений: не попадет ли все это в спам?»
Ботанический сад МГУ «Аптекарский огород» — памятник истории и культуры Москвы, старейший ботанический сад России. Был основан Петром I в 1706 году. Выращиваемые в научном огороде лекарственные растения использовались не только для приготовления лекарств, но и для обучения ботанике студентов-медиков и будущих врачей.
Алексей Ретеюм, директор Ботанического сада МГУ: «Заблокировать Instagram подразделения одного из ведущих университетов в мире — МГУ имени М. В. Ломоносова — это вопиющий беспредел! Вся администрация „Аптекарского огорода“ в шоке. Мы написали несколько обращений в службу поддержки, однако полны сомнений: не попадет ли все это в спам?»
Ботанический сад МГУ «Аптекарский огород» — памятник истории и культуры Москвы, старейший ботанический сад России. Был основан Петром I в 1706 году. Выращиваемые в научном огороде лекарственные растения использовались не только для приготовления лекарств, но и для обучения ботанике студентов-медиков и будущих врачей.
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