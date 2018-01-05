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    Источник: балалаечник из театра Надежды Бабкиной мог покончить с собой

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    • Фото: Дмитрий Калинин / vk.com
    Источник: балалаечник из театра Надежды Бабкиной мог покончить с собой

    Источник: балалаечник из театра Надежды Бабкиной мог покончить с собой

    Источник: балалаечник из театра Надежды Бабкиной мог покончить с собой
  • Фото: Дмитрий Калинин / vk.com

    • СК возбудил уголовное дело по факту гибели музыканта театра «Русская песня» Дмитрия Калинина.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели музыканта Дмитрия Калинина. Об этом сообщила в пятницу представительница столичного управления СК Юлия Иванова.

    Последний раз 41-летнего музыканта видели живым 27 декабря, он вышел из театра и пропал. О пропаже артиста в соцсетях рассказала его бывшая супруга Марина, пара рассталась около полугода назад. Женщина попросила помочь с поисками. К делу подключились волонтеры поисково-спасательного отряда LizaAlert.

    Юлия Иванова, старший помощник руководителя столичного управления СК: «30 декабря 2017 года около железнодорожных путей вблизи Хомутовского тупика в городе Москве, обнаружено тело мужчины 1976 года рождения с телесными повреждениями в виде двух колото-резаных ранений».

    Ранения были нанесены в области сердца. Рядом с телом лежал нож. Как сообщил ТАСС источник, близкий к расследованию, в качестве основной версии причины смерти музыканта рассматривается самоубийство.

    Дмитрий Калинин родился 28 февраля 1976 года в Набережных Челнах. Он окончил Саратовскую государственную консерваторию имени Собинова, с 2003 года работал в театре Надежды Бабкиной «Русская песня».

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