Балалаечника из ансамбля Надежды Бабкиной нашли зарезанным в Москве

Стали известны обстоятельства смерти балалаечника Дмитрия Калинина из ансамбля «Русская песня» Надежды Бабкиной.
На теле балалаечника коллектива «Русская песня» Дмитрия Калинина, также известного как CrazyBalalaika, были обнаружены два ножевых ранения в области сердца. Рядом с телом лежал нож.
Как сообщают «Известия», тело 41-летнего музыканта нашли 30 декабря в Москве в Басманном тупике недалеко от железнодорожного моста. Последний раз его видели 27 декабря, он вышел из театра и пропал. О пропаже артиста в соцсетях рассказала его бывшая супруга Марина, пара рассталась около полугода назад. Женщина попросила помочь с поисками. К делу подключились волонтеры поисково-спасательного отряда LizaAlert.
Дмитрий Калинин родился 28 февраля 1976 года в Набережных Челнах. Закончил Саратовскую государственную консерваторию им. Собинова, с 2003 года работал в театре «Русская песня». Лауреат первой премии международного фестиваля юмора и эстрадного искусства «Ялта-Москва транзит 2007» в номинации «Музыкальный жанр». Участник группы «После 11».
Как сообщают «Известия», тело 41-летнего музыканта нашли 30 декабря в Москве в Басманном тупике недалеко от железнодорожного моста. Последний раз его видели 27 декабря, он вышел из театра и пропал. О пропаже артиста в соцсетях рассказала его бывшая супруга Марина, пара рассталась около полугода назад. Женщина попросила помочь с поисками. К делу подключились волонтеры поисково-спасательного отряда LizaAlert.
Дмитрий Калинин родился 28 февраля 1976 года в Набережных Челнах. Закончил Саратовскую государственную консерваторию им. Собинова, с 2003 года работал в театре «Русская песня». Лауреат первой премии международного фестиваля юмора и эстрадного искусства «Ялта-Москва транзит 2007» в номинации «Музыкальный жанр». Участник группы «После 11».
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