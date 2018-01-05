Волочкова на шпагате съехала с лестницы: видео

Балерина Анастасия Волочкова на фоне наряженной новогодней елки покаталась в разных позах на подушке с мраморной лестницы в собственном доме и заявила, что счастлива как ребенок.
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На видеокадрах, опубликованных на странице Анастасии Волочковой в Instagram, видно, как 41-летняя балерина, подложив под себя подушку и перекрестившись, скатывается с мраморной лестницы сначала в обычной позе, потом на продольном шпагате, далее на поперечном, а следом и лицом вниз.
Во время «просчитывания» ступенек Анастасия Волочкова радостно вскрикивает а в конце пути счастливо улыбается.
В комментарии к публикации знаменитая балерина сообщает, что не перестанет восхищать своих подписчиков, потому что сама до сих пор не разучилась «радоваться как ребенок». «И теперь я поняла, зачем нужна эта роскошная мраморная лестница в моем доме», — отмечает балерина.
Отметим, что знаменитая артистка обожает размещать свои фото в соцсетях, на которых она демонстрирует свою прекрасную растяжку. Волочкова на шпагате давно стала интернет-мемом и шуткой, так как предпочитает демонстрировать свои способности в самых неожиданных местах — например, в бане, ресторанах, на берегу моря или во время купания. А недавно в Сеть утекли и вовсе откровенные фотографии, на которых Анастасия занимается сексом с бывшим любовником.
Во время «просчитывания» ступенек Анастасия Волочкова радостно вскрикивает а в конце пути счастливо улыбается.
В комментарии к публикации знаменитая балерина сообщает, что не перестанет восхищать своих подписчиков, потому что сама до сих пор не разучилась «радоваться как ребенок». «И теперь я поняла, зачем нужна эта роскошная мраморная лестница в моем доме», — отмечает балерина.
Отметим, что знаменитая артистка обожает размещать свои фото в соцсетях, на которых она демонстрирует свою прекрасную растяжку. Волочкова на шпагате давно стала интернет-мемом и шуткой, так как предпочитает демонстрировать свои способности в самых неожиданных местах — например, в бане, ресторанах, на берегу моря или во время купания. А недавно в Сеть утекли и вовсе откровенные фотографии, на которых Анастасия занимается сексом с бывшим любовником.
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