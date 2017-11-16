Утечка секс-фото: Волочкова выяснила отношения с бывшим любовником в студии НТВ

Анастасия Волочкова и ее бывший любовник Чермен Дзотов, оказавшиеся в центре очередного
секс-скандала из-за утечки интимных фото балерины, посмотрели друг другу в глаза в студии программы «Специальный выпуск с Вадимом Такменёвым». Какую страшную месть приготовила Волочкова?
Известная балерина не успела оправиться от скандала со своим бывшим водителем, как снова попала на первые полосы новостных лент. Но если в прошлый раз у нее украли миллионы, то сейчас покусились на самое ценное — ее честь. В Интернете появились интимные фотографии Анастасии, на которых она занимается сексом с мужчиной. Волочкову сложно скомпрометировать, она и сама часто радует своих поклонников откровенными снимками, однако утечка этих фотографии больно ее ранила. Но почему она разрешала снимать себя во время секса? И знала ли она вообще, что ее снимают?
Человек, который сделал эти фото, ни от кого не скрывается и спокойно комментирует ситуацию. Им оказался 29-летний столичный бизнесмен Чермен Дзотов. За неделю, что продолжается скандал, он так и не нашел возможности извиниться перед Анастасией. Многие люди обвиняют Дзотова в том, что он сам слил фотографии в Сеть, однако экс-любовник балерины решительно все отрицает.
В эфире НТВ Дзотов рассказал, зачем он вообще делал эти снимки и почему не обратился в полицию, когда их, по его словам, украли некие хакеры. Оскорбленная Волочкова не верит ни одному его слову. В эфире НТВ она не скрывала своего отношения к бывшему любовнику, заявляя, что он «обделался на всю страну». Более того, балерина заявила, что у нее есть видеозапись, с помощью которой она может жестоко отомстить бизнесмену.
Анастасия Волочкова: «Я приготовила твоим родителям подарок на Новый год: (видео) где ты скачешь вокруг меня, причиндалом своим размахивая, и облизываешь „цветок“ мой».
Не смогла остаться в стороне и светская львица Лена Ленина, которая приехала в студию НТВ. С ее точки зрения, случившееся — это грязный пиар с обеих сторон.
Кто и зачем выложил интимные фотографии Волочковой в Интернет — смотрите в программе «Специальный выпуск с Вадимом Такменёвым»
Человек, который сделал эти фото, ни от кого не скрывается и спокойно комментирует ситуацию. Им оказался 29-летний столичный бизнесмен Чермен Дзотов. За неделю, что продолжается скандал, он так и не нашел возможности извиниться перед Анастасией. Многие люди обвиняют Дзотова в том, что он сам слил фотографии в Сеть, однако экс-любовник балерины решительно все отрицает.
В эфире НТВ Дзотов рассказал, зачем он вообще делал эти снимки и почему не обратился в полицию, когда их, по его словам, украли некие хакеры. Оскорбленная Волочкова не верит ни одному его слову. В эфире НТВ она не скрывала своего отношения к бывшему любовнику, заявляя, что он «обделался на всю страну». Более того, балерина заявила, что у нее есть видеозапись, с помощью которой она может жестоко отомстить бизнесмену.
Анастасия Волочкова: «Я приготовила твоим родителям подарок на Новый год: (видео) где ты скачешь вокруг меня, причиндалом своим размахивая, и облизываешь „цветок“ мой».
Не смогла остаться в стороне и светская львица Лена Ленина, которая приехала в студию НТВ. С ее точки зрения, случившееся — это грязный пиар с обеих сторон.
Кто и зачем выложил интимные фотографии Волочковой в Интернет — смотрите в программе «Специальный выпуск с Вадимом Такменёвым»
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