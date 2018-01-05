В МЧС предупредили московских водителей о гололеде на дорогах

Водителей Москвы и Московской области предупредили о сложной ситуации на дорогах. Весь день в столице и области будет идти мокрый снег, на дорогах — гололедица.
МЧС РФ по Москве предупреждает москвичей и гостей столицы о возможных ДТП на дорогах из-за гололедицы.
Из сообщения МЧС РФ по Москве: «При непогоде возможны местами ухудшение видимости, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, затруднение движения транспорта, создание на дорогах заторов и аварийных ситуаций, а также увеличение количества ДТП, увеличение количества случаев травматизма населения».
Спасатели рекомендуют автомобилистам снижать скорость движения и избегать внезапных маневров — обгонов, перестроений, опережений, передает РИА Новости.
Этим утром в Москве на Третьем транспортном кольце произошло столкновение шести автомобилей, никто не пострадал. А на Ленинградском шоссе столкнулись микроавтобус и 8 легковушек. О пострадавших пока не сообщалось.
Накануне вечером серьезная авария произошла на Киевском шоссе: столкнулись две иномарки, пострадали шесть человек, среди них дети. Раненых эвакуировали двумя вертолетами.
Синоптики отмечают, что зимняя погода со снегопадами установилась в Москве ненадолго: по прогнозам, в ближайшие дни температура воздуха снова поднимется выше нуля.
Из сообщения МЧС РФ по Москве: «При непогоде возможны местами ухудшение видимости, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, затруднение движения транспорта, создание на дорогах заторов и аварийных ситуаций, а также увеличение количества ДТП, увеличение количества случаев травматизма населения».
Спасатели рекомендуют автомобилистам снижать скорость движения и избегать внезапных маневров — обгонов, перестроений, опережений, передает РИА Новости.
Этим утром в Москве на Третьем транспортном кольце произошло столкновение шести автомобилей, никто не пострадал. А на Ленинградском шоссе столкнулись микроавтобус и 8 легковушек. О пострадавших пока не сообщалось.
Накануне вечером серьезная авария произошла на Киевском шоссе: столкнулись две иномарки, пострадали шесть человек, среди них дети. Раненых эвакуировали двумя вертолетами.
Синоптики отмечают, что зимняя погода со снегопадами установилась в Москве ненадолго: по прогнозам, в ближайшие дни температура воздуха снова поднимется выше нуля.
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