Синоптики обещают москвичам самое теплое Рождество в истории

По прогнозам Гидрометцентра, температура воздуха в Москве на Рождество может побить абсолютный рекорд тепла.
Рождество в Москве может стать самым теплым за всю историю метеонаблюдений в столичном регионе. Об этом «Интерфаксу» сообщили в Гидрометцентре России.
Из сообщения Гидрометцентра: «1 и 2 января температура воздуха на 9–10 градусов превышала климатическую норму. Аналогичный характер погоды сохранится и в ближайшие дни».
Синоптики ожидают, что 6 января температура воздуха поднимется до 2–3 градусов тепла, а 7 января — до 4–5 градусов, и это значение станет абсолютным рекордом для этого дня. Действующий рекорд был установлен 7 января 2007 года, когда температура воздуха в столице поднялась до 3,5 градусов.
Понижение температуры прогнозируется с начала первой рабочей недели, однако даже тогда она на несколько градусов будет превышать норму для начала января.
Из сообщения Гидрометцентра: «1 и 2 января температура воздуха на 9–10 градусов превышала климатическую норму. Аналогичный характер погоды сохранится и в ближайшие дни».
Синоптики ожидают, что 6 января температура воздуха поднимется до 2–3 градусов тепла, а 7 января — до 4–5 градусов, и это значение станет абсолютным рекордом для этого дня. Действующий рекорд был установлен 7 января 2007 года, когда температура воздуха в столице поднялась до 3,5 градусов.
Понижение температуры прогнозируется с начала первой рабочей недели, однако даже тогда она на несколько градусов будет превышать норму для начала января.
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