Огромного голубого тунца продали в Токио за 323 тысячи долларов

Голубого тунца весом 405 кг продали на первых в этом году торгах в Японии за 323 тысяч долларов (36,45 миллиона иен).

Как сообщает японский телеканал NHK, огромная рыба стала главным лотом рыбного аукциона на рынке морепродуктов Цукидзи в Токио.



Тунца поймали в водах Тихого океана в районе порта Ома (префектура Аомори).



Однако этот лот не побил рекорда и занял лишь четвертое место в списке самых дорогих рыб, когда-либо проданных на знаменитом токийском аукционе. Лидерство по-прежнему за 222-килограммовым голубым тунцом, который в 2013 году ушел с молотка за невероятные 155,4 миллиона иен.