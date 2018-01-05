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    Огромного голубого тунца продали в Токио за 323 тысячи долларов. Токио, Япония, аукционы, охота и рыбалка, рыба и рыбоводство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВОгромного голубого тунца продали в Токио за 323 тысячи долларов

    Огромного голубого тунца продали в Токио за 323 тысячи долларов

    1 комментарий
    • Фото: Reuters © 2018, Toru Hanai
    Огромного голубого тунца продали в Токио за 323 тысячи долларов

    Огромного голубого тунца продали в Токио за 323 тысячи долларов

    Огромного голубого тунца продали в Токио за 323 тысячи долларов
    • Фото: Reuters © 2018, Toru Hanai

      • Голубого тунца весом 405 кг продали на первых в этом году торгах в Японии за 323 тысяч долларов (36,45 миллиона иен).

      Как сообщает японский телеканал NHK, огромная рыба стала главным лотом рыбного аукциона на рынке морепродуктов Цукидзи в Токио.

      Тунца поймали в водах Тихого океана в районе порта Ома (префектура Аомори).

      Однако этот лот не побил рекорда и занял лишь четвертое место в списке самых дорогих рыб, когда-либо проданных на знаменитом токийском аукционе. Лидерство по-прежнему за 222-килограммовым голубым тунцом, который в 2013 году ушел с молотка за невероятные 155,4 миллиона иен.

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