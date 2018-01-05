Бальзаковский возраст, или Все мужики сво… <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Бальзаковский возраст, или Все мужики сво… 16+
    •  

    HBO: последний сезон «Игры престолов» выйдет на экраны в 2019 году

    комментировать
    • Фото: Reuters © 2018, Mike Blake
    HBO: последний сезон «Игры престолов» выйдет на экраны в 2019 году

    HBO: последний сезон «Игры престолов» выйдет на экраны в 2019 году

    HBO: последний сезон «Игры престолов» выйдет на экраны в 2019 году
  • Фото: Reuters © 2018, Mike Blake

    • Создатели «Игры престолов» рассказали, когда на экраны выйдет восьмой, заключительный сезон одного из самых популярных в мире телесериалов.

    Информация о выходе финального сезона популярного телесериала «Игра престолов» (Game of Thrones) размещена на сайте американского телеканала HBO.

    Из сообщения телеканала HBO: «Сериал „Игра престолов“ вернется в 2019 году с последним, восьмым сезоном, который будет включать в себя шесть эпизодов».

    Сообщается также, что режиссерами нового сезона станут Дэвид Бениофф, Дэвид Наттер, Мигель Сапочник и Д. Б. Уайсс.

    Телесериал снят по циклу фантастических романов Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени». Действие происходит в вымышленном мире, в котором человечеству угрожает гибель из-за надвигающихся с севера сил зла и вечной зимы. Но аристократы нескольких королевств заняты борьбой за власть, местью, интригами и войнами, не обращая внимания на то, что мир живых балансирует на грани уничтожения.

    За неординарные повороты сюжета, детальную разработку истории мира, режиссерскую работу, игру актеров и спецэффекты сериал получил множество наград, включая 38 престижных премий «Эмми». Сериал обрел сверхпопулярность во всем мире. И при этом запрещен к показу в нескольких странах за сцены насилия и жестокости.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru