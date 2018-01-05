HBO: последний сезон «Игры престолов» выйдет на экраны в 2019 году

Создатели «Игры престолов» рассказали, когда на экраны выйдет восьмой, заключительный сезон одного из самых популярных в мире телесериалов.
Информация о выходе финального сезона популярного телесериала «Игра престолов» (Game of Thrones) размещена на сайте американского телеканала HBO.
Из сообщения телеканала HBO: «Сериал „Игра престолов“ вернется в 2019 году с последним, восьмым сезоном, который будет включать в себя шесть эпизодов».
Сообщается также, что режиссерами нового сезона станут Дэвид Бениофф, Дэвид Наттер, Мигель Сапочник и Д. Б. Уайсс.
Телесериал снят по циклу фантастических романов Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени». Действие происходит в вымышленном мире, в котором человечеству угрожает гибель из-за надвигающихся с севера сил зла и вечной зимы. Но аристократы нескольких королевств заняты борьбой за власть, местью, интригами и войнами, не обращая внимания на то, что мир живых балансирует на грани уничтожения.
За неординарные повороты сюжета, детальную разработку истории мира, режиссерскую работу, игру актеров и спецэффекты сериал получил множество наград, включая 38 престижных премий «Эмми». Сериал обрел сверхпопулярность во всем мире. И при этом запрещен к показу в нескольких странах за сцены насилия и жестокости.
Из сообщения телеканала HBO: «Сериал „Игра престолов“ вернется в 2019 году с последним, восьмым сезоном, который будет включать в себя шесть эпизодов».
Сообщается также, что режиссерами нового сезона станут Дэвид Бениофф, Дэвид Наттер, Мигель Сапочник и Д. Б. Уайсс.
Телесериал снят по циклу фантастических романов Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени». Действие происходит в вымышленном мире, в котором человечеству угрожает гибель из-за надвигающихся с севера сил зла и вечной зимы. Но аристократы нескольких королевств заняты борьбой за власть, местью, интригами и войнами, не обращая внимания на то, что мир живых балансирует на грани уничтожения.
За неординарные повороты сюжета, детальную разработку истории мира, режиссерскую работу, игру актеров и спецэффекты сериал получил множество наград, включая 38 престижных премий «Эмми». Сериал обрел сверхпопулярность во всем мире. И при этом запрещен к показу в нескольких странах за сцены насилия и жестокости.
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