Ростуризм снял ограничения на продажу туров в Египет через Каир

Ростуризм заявил о снятии ограничений на продажу туров в Египет через Каир.
Соответствующее сообщение появилось на сайте ведомства. В нем отмечается, что в связи с указом президента о возобновлении регулярного авиасообщения с Каиром туроператоры могут формировать туры в Египет с перелетом через столицу Арабской Республики.
Между тем, как отмечает РБК, в туротрасли усомнились в том, что такие туры будут пользоваться спросом.
Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина заявила, что указ президента, «это совершенно не то, что нужно для полноценного возобновления туристических отношений между Египтом и Россией». Она пояснила, что туристический рынок ждет возобновления чартерных перелетов непосредственно на курорты Хургады и Шарм-эш-Шейха. «Только тогда можно будет говорить о возвращении массового турпотока на этом направлении», — подчеркнула Тюрина.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярного авиасообщения с Каиром. Документ вступает в силу со 2 января 2018 года.
Авиасообщения между Россией и Египтом не было с октября 2015 года, когда над Синаем взорвался самолет «Когалымавиа». Российские власти признали произошедшее терактом, который стал возможен из-за недостаточных мер безопасности в египетских аэропортах. 11 декабря 2017 года по итогам переговоров с президентом Египта Абдель-Фаттахом ас-Сиси президент Владимир Путин заявил, что Москва готова возобновить полеты в республику.
При этом ранее министр транспорта Максим Соколов отмечал, что возобновление авиасообщения с популярными египетскими курортами Хургадой и Шарм-эш-Шейхом в зимнем сезоне 2017–2018 годов маловероятно, так как российским специалистам необходимо будет провести дополнительные проверки аэропортов в этих городах.
Между тем, как отмечает РБК, в туротрасли усомнились в том, что такие туры будут пользоваться спросом.
Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина заявила, что указ президента, «это совершенно не то, что нужно для полноценного возобновления туристических отношений между Египтом и Россией». Она пояснила, что туристический рынок ждет возобновления чартерных перелетов непосредственно на курорты Хургады и Шарм-эш-Шейха. «Только тогда можно будет говорить о возвращении массового турпотока на этом направлении», — подчеркнула Тюрина.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярного авиасообщения с Каиром. Документ вступает в силу со 2 января 2018 года.
Авиасообщения между Россией и Египтом не было с октября 2015 года, когда над Синаем взорвался самолет «Когалымавиа». Российские власти признали произошедшее терактом, который стал возможен из-за недостаточных мер безопасности в египетских аэропортах. 11 декабря 2017 года по итогам переговоров с президентом Египта Абдель-Фаттахом ас-Сиси президент Владимир Путин заявил, что Москва готова возобновить полеты в республику.
При этом ранее министр транспорта Максим Соколов отмечал, что возобновление авиасообщения с популярными египетскими курортами Хургадой и Шарм-эш-Шейхом в зимнем сезоне 2017–2018 годов маловероятно, так как российским специалистам необходимо будет провести дополнительные проверки аэропортов в этих городах.
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