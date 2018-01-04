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    Российский тяжелоатлет Чен отстранен из-за доклада Макларена

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    • Фото: Новодережкин Антон / ТАСС
    Российский тяжелоатлет Чен отстранен <nobr>из-за</nobr> доклада Макларена

    Российский тяжелоатлет Чен отстранен из-за доклада Макларена

    Российский тяжелоатлет Чен отстранен <nobr>из-за</nobr> доклада Макларена
  • Фото: Новодережкин Антон / ТАСС

    • Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) приняла решение отстранить россиянина Олега Чена.

    Спортсмена отстранили от соревнований в связи с тем, что его имя упоминается в скандальном докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена.

    Как подчеркнул руководитель антидопинговой комиссии Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Александр Петров, вина Чена заключается лишь в упоминании в докладе Макларена. Никаких других доказательств или фактов нет, передает ТАСС.

    Отметим, что в конце сентября 2017 года IWF на один год дисквалифицировала ФТАР. Также были дисквалифицированы федерации Казахстана, Китая, Белоруссии, Азербайджана, Армении, Турции, Украины и Молдавии. Отстранить решили федерации, у которых выявлено не менее трех нарушений при перепроверке проб с Олимпиад в Пекине и Лондоне. Из-за этого решения отстраненные сборные пропустили чемпионат мира в американском Анахайме.

    Олег Чен — вице-чемпион мира 2011 и 2013 годов, чемпион Европы 2013 и 2014 годов. Многократный победитель чемпионатов России.

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