Российский тяжелоатлет Чен отстранен из-за доклада Макларена

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) приняла решение отстранить россиянина Олега Чена.
Спортсмена отстранили от соревнований в связи с тем, что его имя упоминается в скандальном докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена.
Как подчеркнул руководитель антидопинговой комиссии Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Александр Петров, вина Чена заключается лишь в упоминании в докладе Макларена. Никаких других доказательств или фактов нет, передает ТАСС.
Отметим, что в конце сентября 2017 года IWF на один год дисквалифицировала ФТАР. Также были дисквалифицированы федерации Казахстана, Китая, Белоруссии, Азербайджана, Армении, Турции, Украины и Молдавии. Отстранить решили федерации, у которых выявлено не менее трех нарушений при перепроверке проб с Олимпиад в Пекине и Лондоне. Из-за этого решения отстраненные сборные пропустили чемпионат мира в американском Анахайме.
Олег Чен — вице-чемпион мира 2011 и 2013 годов, чемпион Европы 2013 и 2014 годов. Многократный победитель чемпионатов России.
Как подчеркнул руководитель антидопинговой комиссии Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Александр Петров, вина Чена заключается лишь в упоминании в докладе Макларена. Никаких других доказательств или фактов нет, передает ТАСС.
Отметим, что в конце сентября 2017 года IWF на один год дисквалифицировала ФТАР. Также были дисквалифицированы федерации Казахстана, Китая, Белоруссии, Азербайджана, Армении, Турции, Украины и Молдавии. Отстранить решили федерации, у которых выявлено не менее трех нарушений при перепроверке проб с Олимпиад в Пекине и Лондоне. Из-за этого решения отстраненные сборные пропустили чемпионат мира в американском Анахайме.
Олег Чен — вице-чемпион мира 2011 и 2013 годов, чемпион Европы 2013 и 2014 годов. Многократный победитель чемпионатов России.
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