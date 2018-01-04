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    Спортивный суд подтвердил отмену отстранения российских бобслеистов

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    • Фото: РИА Новости, Владимир Астапкович
    Спортивный суд подтвердил отмену отстранения российских бобслеистов

    Спортивный суд подтвердил отмену отстранения российских бобслеистов

    Спортивный суд подтвердил отмену отстранения российских бобслеистов
  • Фото: РИА Новости, Владимир Астапкович

    • Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне отклонил апелляцию на решение о снятии временного отстранения с семи российских спортсменов.

    Ранее решение своей комиссии решило оспорить руководство Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF). Однако CAS апелляцию отклонил.

    Теперь бобслеисты Александр Касьянов, Алексей Пушкарёв и Ильвир Хузин, а также скелетонисты Александр Третьяков, Елена Никитина, Ольга Потылицына и Мария Орлова могут принимать участие в соревнованиях, проводимых под эгидой IBSF, в том числе Кубке мира и Кубке Европы.

    смотретьIBSF не стала отстранять Зубкова и Третьякова от соревнований
    IBSF не стала отстранять Зубкова и Третьякова от соревнований
    Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно отстранил от Олимпиад целую группу российских бобслеистов и скелетонистов, признав их виновными в допинговых нарушениях. Сначала IBSF запретила им официально находиться на соревнованиях, проводимых под своей эгидой, но позднее комиссия организации позволила россиянам принимать участие в своих турнирах.

    Кроме того, из-за допингового скандала МОК дисквалифицировал Олимпийский комитет России (ОКР) и отстранил российскую сборную от Игр. В южнокорейском Пхёнчхане разрешили выступить только «чистым» спортсменам под нейтральным флагом. Позднее Олимпийское собрание проголосовало за то, чтобы россияне приняли участие в Играх.

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