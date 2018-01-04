Белый дом поставил под сомнение психическое здоровье Ким Чен Ына

Официальный представитель Белого дома заявила о готовности США продолжать оказывать максимальное давление на Северную Корею.
Сара Сандерс подчеркнула, что Дональд Трамп «не собирается прятаться и быть слабым», а намерен «защищать американский народ», как и обещал.
При этом представитель Белого дома заявила, что в Вашингтоне обеспокоены психическим здоровьем Ким Чен Ына, передает Reuters.
Сара Сандерс, представитель Белого дома: «Президент и наш народ должны быть обеспокоены психическим здоровьем лидера Северной Кореи».
Отметим, что ранее Дональд Трамп ответил на заявление Ким Чен Ына о том, что «ядерная кнопка постоянно находится на его столе». Президент США подчеркнул, что его ядерная кнопка «гораздо больше и гораздо мощнее», чем у лидера КНДР.
При этом представитель Белого дома заявила, что в Вашингтоне обеспокоены психическим здоровьем Ким Чен Ына, передает Reuters.
Сара Сандерс, представитель Белого дома: «Президент и наш народ должны быть обеспокоены психическим здоровьем лидера Северной Кореи».
Отметим, что ранее Дональд Трамп ответил на заявление Ким Чен Ына о том, что «ядерная кнопка постоянно находится на его столе». Президент США подчеркнул, что его ядерная кнопка «гораздо больше и гораздо мощнее», чем у лидера КНДР.
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