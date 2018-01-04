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    В МЧС назвали свою версию причины пожара в обувном цеху под Новосибирском

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    • Фото: МЧС
    В МЧС назвали свою версию причины пожара в обувном цеху под Новосибирском

    В МЧС назвали свою версию причины пожара в обувном цеху под Новосибирском

    В МЧС назвали свою версию причины пожара в обувном цеху под Новосибирском
  • Фото: МЧС

    • Неосторожное обращение с огнем могло стать причиной пожара в ангаре в Новосибирской области, где погибли 10 человек.

    По одной из версий, причиной пожара в ангаре, где производили и хранили обувь, могло послужить неосторожное обращение с огнем, говорится в сообщении ГУ МЧС по Новосибирской области.

    Сейчас на месте ЧП работают следователи, причина трагедии устанавливается.

    Ранее представители прокуратуры сообщали, что причиной пожара также могло стать короткое замыкание электропроводки. Возбуждено уголовное дело.

    смотретьПожар на фабрике обуви под Новосибирском мог произойти из-за короткого замыкания
    Пожар на фабрике обуви под Новосибирском мог произойти из-за короткого замыкания
    В результате пожара погибли 10 человек, большинство из которых граждане Китая, среди погибших также двое граждан Киргизии. Все они работали на обувном производстве и на складе. Когда начался пожар, рабочие пытались тушить его своими силами, но отравились едкими продуктами горения и не смогли выйти, рассказали ТАСС спасатели.

    Общая площадь возгорания составила 2 тысячи кв. метров. Сгоревший ангар был обшит металлическими листами, что вместе с 35-градусным морозом, сильным и токсичным задымлением осложняло работу спасателей. Сейчас пожар потушен.

    В МЧС назвали свою версию причины пожара в обувном цеху под Новосибирском. иностранцы, Новосибирская область, пожары, смерть. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В МЧС назвали свою версию причины пожара в обувном цеху под Новосибирском. иностранцы, Новосибирская область, пожары, смерть. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В МЧС назвали свою версию причины пожара в обувном цеху под Новосибирском. иностранцы, Новосибирская область, пожары, смерть. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

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