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    В сгоревшем обувном цеху под Новосибирском погибли 10 иностранцев

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    • Фото: 54.mchs.gov.ru
    В сгоревшем обувном цеху под Новосибирском погибли 10 иностранцев

    В сгоревшем обувном цеху под Новосибирском погибли 10 иностранцев

    В сгоревшем обувном цеху под Новосибирском погибли 10 иностранцев
  • Фото: 54.mchs.gov.ru

    • В поселке Чернореченский Искитимского района Новосибирской области сгорело здание обувной фабрики. Пламя бушевало на площади в 2 тысячи квадратных метров. В пылающем цеху погибли 10 человек.

    Как передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в оперативном штабе на месте ЧС, все жертвы, по предварительным данным, — китайские рабочие. Они заметили признаки возгорания на производстве и попытались до приезда пожарных самостоятельно справиться с огнем, но отравились угарным газом. Ранее сообщалось, что тела 9 погибших обнаружены при разборе сгоревших конструкций.

    По предварительным данным, погибли все, кто находился на фабрике в момент возгорания. Рассматриваются две версии произошедшего — короткое замыкание и нарушение техники пожарной безопасности, но первая считается основной. Сообщается, что в цеху вспыхнули материалы, применявшиеся в изготовлении обуви, и готовая продукция, при горении выделялся сильный, токсичный дым. В борьбе с огнем принимали участие 84 человека и 24 единицы техники.

    В сгоревшем обувном цеху под Новосибирском погибли 10 иностранцев. Новосибирская область, иностранцы, пожары, смерть. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В сгоревшем обувном цеху под Новосибирском погибли 10 иностранцев. Новосибирская область, иностранцы, пожары, смерть. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

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