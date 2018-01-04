В сгоревшем обувном цеху под Новосибирском погибли 10 иностранцев

В поселке Чернореченский Искитимского района Новосибирской области сгорело здание обувной фабрики. Пламя бушевало на площади в 2 тысячи квадратных метров. В пылающем цеху погибли 10 человек.
Как передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в оперативном штабе на месте ЧС, все жертвы, по предварительным данным, — китайские рабочие. Они заметили признаки возгорания на производстве и попытались до приезда пожарных самостоятельно справиться с огнем, но отравились угарным газом. Ранее сообщалось, что тела 9 погибших обнаружены при разборе сгоревших конструкций.
По предварительным данным, погибли все, кто находился на фабрике в момент возгорания. Рассматриваются две версии произошедшего — короткое замыкание и нарушение техники пожарной безопасности, но первая считается основной. Сообщается, что в цеху вспыхнули материалы, применявшиеся в изготовлении обуви, и готовая продукция, при горении выделялся сильный, токсичный дым. В борьбе с огнем принимали участие 84 человека и 24 единицы техники.
По предварительным данным, погибли все, кто находился на фабрике в момент возгорания. Рассматриваются две версии произошедшего — короткое замыкание и нарушение техники пожарной безопасности, но первая считается основной. Сообщается, что в цеху вспыхнули материалы, применявшиеся в изготовлении обуви, и готовая продукция, при горении выделялся сильный, токсичный дым. В борьбе с огнем принимали участие 84 человека и 24 единицы техники.
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