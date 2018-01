Журналист раскрыл тайну странной прически Трампа

смотреть Трамп разрешил взлохматить свою прическу на телешоу

В книге «Огонь и ярость: Белый дом Трампа изнутри», выдержки из которой приводит The New York Post , Вулф пишет, что прическа Трампа — результат хирургической процедуры по пересадке волос. По словам журналиста, о технической стороне вопроса он узнал от дочери лидера США Иванки Трамп.Она рассказала, что процедура, которой подвергся Трамп, называется редукция скальпа. Делается она следующим образом: облысевший участок удаляют, и на его место подтягивают окружающую кожу, тем самым скрывая удаленный лоскуток. В случае с Трампом к лысой макушке подтянули волосы спереди и по сторонам, а потом зачесали назад и зафиксировали сильным гелем.Что касается цвета, то, по словам Иванки, его причина в не очень качественном средстве «Just for Men»: чем дольше его держишь на волосах, тем темнее получается оттенок. Но так как Трампу не хватает терпения, его волосы обычно окрашиваются в оранжевый блонд.Прическа президента США давно давно стала объектом насмешек и шуток в соцсетях. Сам кандидат в президенты при любом удобном случае норовит продемонстрировать, что волосы у него настоящие . Чтобы развеять слухи, в прошлом году ведущий юмористической программы на телеканале NBC с разрешения Трампа взлохматил ему волосы и доказал их натуральность.