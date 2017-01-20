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  • 20.01, 15:13

Трамп перед инаугурацией пошутил про свои волосы

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  • Фото Reuters © 2017, Carlo Allegri
Трамп перед инаугурацией пошутил про свои волосы

Трамп перед инаугурацией пошутил про свои волосы

Трамп перед инаугурацией пошутил про свои волосы
  • Фото Reuters © 2017, Carlo Allegri

    • Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что не расстроен по поводу ожидающихся осадков на его инаугурации. Дождь докажет, что парика нет, пошутил избранный президент во время приема в Вашингтоне.

    Дональд Трамп сообщил журналистам, что его прическа готова выдержать натиск непогоды. По прогнозам синоптиков, в Вашингтоне вечером возможны осадки.

    Дональд Трамп, избранный президент США: «Может пойти дождь, а может не пойти. Это неважно. Мне все равно».

    Выступая на приеме в Вашингтоне, трансляцию с которого вел телеканал CNN, Трамп пошутил, что миллионы зрителей наконец поймут, что он не носит парик.

    Дональд Трамп: «Если на самом деле начнется дождь, это хорошо, потому что люди поймут, что это мои настоящие волосы. Конечно, (на голове) будет беспорядок, но они увидят, что это мои настоящие волосы».

    Дональд Трамп уже долгое время носит одну и ту же прическу, и это породило немало шуток и мемов в социальных сетях. Многие пользователи считают, что Трамп носит парик.

    Трамп принесет присягу и станет 45-м президентом США сегодня на церемонии под открытым небом возле Капитолия США в Вашингтоне. Планируются десятки акций протестов и бойкотов как со стороны обычных американцев, так и со стороны ряда членов Конгресса и знаменитостей. Впрочем, многие сторонники избранного президента также объявили об акциях в защиту будущего хозяина Белого дома.

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