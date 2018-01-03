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    На МКАД столкнулись 7 автомобилей, есть пострадавшие

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    На МКАД столкнулись 7 автомобилей, есть пострадавшие

    На МКАД столкнулись 7 автомобилей, есть пострадавшие

    Движение по участку внешнего кольца Московской кольцевой автодороги затруднено из-за масштабной аварии с участием семи автомобилей.

    Как передает ТАСС со ссылкой на информацию экстренных служб Москвы, в результате аварии с участием семи автомобилей на 70-м километре МКАД получили травмы три человека: двое взрослых и младенец.

    По предварительной информации, ребенок в возрасте 1 месяц не получил тяжелых травм. Сейчас малыша осматривают врачи. Также медицинскую помощь оказывают двоим получившим ранения взрослым.

    На месте происшествия работают сотрудники полиции, устанавливающие все обстоятельства аварии. Известно, что в числе попавших в ДТП легковых автомобилей есть машина такси. Из-за аварии в районе происшествия перекрыты две из пяти полос Московской кольцевой автодороги.

    Ранее в среду вечером на другом участке МКАД столкнулись три легковых машины.

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