В крупном ДТП на МКАД пострадали три человека

Крупная авария с участием трех легковых автомобилей произошла на внутренней стороне МКАД.
Авария случилась в районе 7-го километра МКАД. Там столкнулись три легковушки. По предварительным данным, пострадали три человека, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.
На месте аварии работают правоохранители. Обстоятельства и степень виновности водителей уточняются.
На месте аварии работают правоохранители. Обстоятельства и степень виновности водителей уточняются.
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