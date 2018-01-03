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    В крупном ДТП на МКАД пострадали три человека

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    • Фото: mreporter.ru
    В крупном ДТП на МКАД пострадали три человека

    В крупном ДТП на МКАД пострадали три человека

    В крупном ДТП на МКАД пострадали три человека
  • Фото: mreporter.ru

    • Крупная авария с участием трех легковых автомобилей произошла на внутренней стороне МКАД.

    Авария случилась в районе 7-го километра МКАД. Там столкнулись три легковушки. По предварительным данным, пострадали три человека, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.

    На месте аварии работают правоохранители. Обстоятельства и степень виновности водителей уточняются.

    В крупном ДТП на МКАД пострадали три человека. ДТП, МКАД, Москва. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ


    В крупном ДТП на МКАД пострадали три человека. ДТП, МКАД, Москва. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

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