В МВД сообщили подробности убийства начальника отдела полиции в Чечне

В
пресс-службе МВД по Чечне рассказали о подробностях убийства начальника отдела полиции села Автуры Абубакара Устарханова.
В ведомстве уточнили, что преступник нанес полицейскому «выстрел в спину, когда тот выходил из продовольственного магазина». От полученных огнестрельных ранений полицейский скончался.
Отмечается, что, по имеющейся оперативной информации, нападение совершил ранее осужденный уроженец Шалинского района 1990 года рождения. Сейчас его разыскивают правоохранители.
Ранее источник в правоохранительных органах республики сообщил, что житель села Автуры совершил нападение на полицейского в магазине — он выстрелил ему в голову. Затем взял оружие Устарханова и скрылся на его машине.
Отмечается, что, по имеющейся оперативной информации, нападение совершил ранее осужденный уроженец Шалинского района 1990 года рождения. Сейчас его разыскивают правоохранители.
Ранее источник в правоохранительных органах республики сообщил, что житель села Автуры совершил нападение на полицейского в магазине — он выстрелил ему в голову. Затем взял оружие Устарханова и скрылся на его машине.
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