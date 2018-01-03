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    В Чечне выстрелом в голову убит начальник отдела полиции

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    В Чечне выстрелом в голову убит начальник отдела полиции

    В Чечне выстрелом в голову убит начальник отдела полиции

    В чеченском селе Автуры убит начальник территориального отдела полиции Абубакар Устарханов.

    По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, полицейского застрелили в местном магазине вечером в среду.

    Источник: «Житель села Автуры Баймурадов застрелил в голову в магазине начальника территориального отдела полиции Абубакара Устарханова, когда тот расплачивался».

    Источник уточнил, что после убийства Баймурадов взял оружие полицейского и скрылся с места на его машине. Сейчас его разыскивают правоохранители.

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