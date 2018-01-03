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    На месте ДТП с 10 погибшими в ХМАО работают более 50 спасателей

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    На месте ДТП с 10 погибшими в ХМАО работают более 50 спасателей

    На месте ДТП с 10 погибшими в ХМАО работают более 50 спасателей

    Более 50 человек ликвидируют последствия столкновения двух легковых автомобилей в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщили в МЧС России. Жертвами автокатастрофы стали 10 человек.

    Лобовое столкновение двух иномарок произошло на трассе Ханты-Мансийск — Советский в 40 километрах восточнее поселка Талинка Октябрьского района ХМАО. Сейчас движение на автодороге временно ограничено, сообщили в МЧС.

    На месте ДТП работают более 50 человек и свыше 10 единиц техники, сообщается на сайте ведомства. Спасатели не уточняют число погибших и раненых. Отмечается, что для оказания помощи родственникам пострадавших задействованы психологи.

    Ранее источник в экстренных службах сообщил, что в автокатастрофе погибли 10 человек, в том числе четверо детей. В Няганской городской станции скорой помощи рассказали, что среди жертв — малыш в возрасте до одного года.

    В дежурной части регионального ГИБДД количество погибших подтвердили, добавив, что на трассе столкнулись две иномарки — Mazda 6 и Renault Duster, передает «Интерфакс».

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