На месте ДТП с 10 погибшими в ХМАО работают более 50 спасателей

Более 50 человек ликвидируют последствия столкновения двух легковых автомобилей в
Ханты-Мансийском автономном округе, сообщили в МЧС России. Жертвами автокатастрофы стали 10 человек.
Лобовое столкновение двух иномарок произошло на трассе Ханты-Мансийск — Советский в 40 километрах восточнее поселка Талинка Октябрьского района ХМАО. Сейчас движение на автодороге временно ограничено, сообщили в МЧС.
На месте ДТП работают более 50 человек и свыше 10 единиц техники, сообщается на сайте ведомства. Спасатели не уточняют число погибших и раненых. Отмечается, что для оказания помощи родственникам пострадавших задействованы психологи.
Ранее источник в экстренных службах сообщил, что в автокатастрофе погибли 10 человек, в том числе четверо детей. В Няганской городской станции скорой помощи рассказали, что среди жертв — малыш в возрасте до одного года.
В дежурной части регионального ГИБДД количество погибших подтвердили, добавив, что на трассе столкнулись две иномарки — Mazda 6 и Renault Duster, передает «Интерфакс».
На месте ДТП работают более 50 человек и свыше 10 единиц техники, сообщается на сайте ведомства. Спасатели не уточняют число погибших и раненых. Отмечается, что для оказания помощи родственникам пострадавших задействованы психологи.
Ранее источник в экстренных службах сообщил, что в автокатастрофе погибли 10 человек, в том числе четверо детей. В Няганской городской станции скорой помощи рассказали, что среди жертв — малыш в возрасте до одного года.
В дежурной части регионального ГИБДД количество погибших подтвердили, добавив, что на трассе столкнулись две иномарки — Mazda 6 и Renault Duster, передает «Интерфакс».
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