«Актуален и опасен»: Германия не считает конфликт в Донбассе замороженным

Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль перед поездкой в Киев заявил, что Берлин не считает конфликт в Донбассе замороженным.
Зигмар Габриэль: «Для нас конфликт не заморожен и не забыт, он актуален и очень опасен».
При этом министр добавил, что считает «знаком надежды» последний обмен пленными в Донбассе и соглашение о перемирии на время праздничных дней. По его мнению, «так должно продолжаться и дальше».
Габриэль также отметил, что Германия продолжат искать способ вернуть мир в Донбасс, сообщает пресс-служба министерства.
Зигмар Габриэль намеревается посетить Киев 3–4 января. Оттуда он отправится на линию разграничения под Мариуполем. Предполагается, что глава МИД ФРГ проведет переговоры со своим украинским коллегой Павлом Климкиным. Темой переговоров станет в том числе курс реформ и борьба с коррупцией. Также Зигмар собирается встретиться с представителями наблюдательной миссии ОБСЕ.
Напомним, 27 декабря прошлого года в Донбассе прошел самый масштабный обмен пленными с начала конфликта. По предварительным данным, украинская сторона передала ДНР и ЛНР 237 человек. В свою очередь республики отдали 73 человека.
При этом министр добавил, что считает «знаком надежды» последний обмен пленными в Донбассе и соглашение о перемирии на время праздничных дней. По его мнению, «так должно продолжаться и дальше».
Габриэль также отметил, что Германия продолжат искать способ вернуть мир в Донбасс, сообщает пресс-служба министерства.
Зигмар Габриэль намеревается посетить Киев 3–4 января. Оттуда он отправится на линию разграничения под Мариуполем. Предполагается, что глава МИД ФРГ проведет переговоры со своим украинским коллегой Павлом Климкиным. Темой переговоров станет в том числе курс реформ и борьба с коррупцией. Также Зигмар собирается встретиться с представителями наблюдательной миссии ОБСЕ.
Напомним, 27 декабря прошлого года в Донбассе прошел самый масштабный обмен пленными с начала конфликта. По предварительным данным, украинская сторона передала ДНР и ЛНР 237 человек. В свою очередь республики отдали 73 человека.
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