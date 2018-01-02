В РАН предсказали 10-летний цикл похолодания на юге России

Председатель Южного научного центра РАН Геннадий Матишов рассказал об изменении климатических условий, которые ожидают юг РФ в ближайшие 10 лет.
Академик напомнил о цикличном характере климатической системы и предсказал 10-летний период похолодания на юге страны с 2018 года. Матишова цитирует РИА Новости.
Геннадий Матишов, председатель Южного научного центра РАН: «Климат цикличен, и с 2018 года юг России ждет 10-летний период похолодания».
Один из предвестников этого периода, по словам академика, — это суровые зимы, наблюдающиеся на юге России в последние годы. Кроме того, в регионе отмечаются необычно прохладные весенние месяцы. И в-третьих, как рассказал Матишов, в настоящее время лед на Нижнем Дону и в Таганрогском заливе держится с декабря до начала марта, хотя раньше он сковывал реку и залив, как правило, только в самом холодном месяце — феврале.
Напомним, в 2017 году в центральной части России поздняя весна и лето были холодными и дождливыми. Наблюдались ураганы, которые унесли несколько десятков жизней. По данным экспертов, к изменению атмосферных процессов на планете приводит сокращение температурного контраста между полюсами и экватором.
Геннадий Матишов, председатель Южного научного центра РАН: «Климат цикличен, и с 2018 года юг России ждет 10-летний период похолодания».
Один из предвестников этого периода, по словам академика, — это суровые зимы, наблюдающиеся на юге России в последние годы. Кроме того, в регионе отмечаются необычно прохладные весенние месяцы. И в-третьих, как рассказал Матишов, в настоящее время лед на Нижнем Дону и в Таганрогском заливе держится с декабря до начала марта, хотя раньше он сковывал реку и залив, как правило, только в самом холодном месяце — феврале.
Напомним, в 2017 году в центральной части России поздняя весна и лето были холодными и дождливыми. Наблюдались ураганы, которые унесли несколько десятков жизней. По данным экспертов, к изменению атмосферных процессов на планете приводит сокращение температурного контраста между полюсами и экватором.
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