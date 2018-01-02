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    Участники шествия в честь Бандеры пообещали следить за каждым шагом властей Украины. Киев, Украина, митинги и протесты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВУчастники шествия в честь Бандеры пообещали следить за каждым шагом властей Украины

    Участники шествия в честь Бандеры пообещали следить за каждым шагом властей Украины

    14 комментариев
    Участники шествия в честь Бандеры пообещали следить за каждым шагом властей Украины

    Участники шествия в честь Бандеры пообещали следить за каждым шагом властей Украины

    Участники шествия в честь Бандеры пообещали следить за каждым шагом властей Украины

      Украинские националисты шествиями отметили 109-ю годовщину со дня рождения Степана Бандеры.

      Самая массовая акция состоялась в Киеве. Там сторонники партий «Свобода» и запрещенного в России «Правого сектора» вывели на улицы около тысячи человек. Факельным маршем они прошли по центру, выкрикивая свои традиционные лозунги. К ним на этот раз добавилось предупреждение украинским политикам, что радикалы следят за каждым шагом действующей власти. На всем пути, радикалов сопровождали порядка двух тысяч полицейских и военнослужащих.

      Акции современных бандеровцев прошли также во Львове, Тернополе, Днепре, Кривом Роге, Ровно и Мелитополе.

      В 40-х годах прошлого века жертвами Организации украинских националистов, по оценкам историков, стали почти 230 тысяч поляков и евреев. Сейм Польши назвал эти преступления геноцидом. Героизацией Бандеры, чьи последователи участвовали в Холокосте, возмущены в Израиле.

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