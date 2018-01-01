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    Почитатели Бандеры устроили факельный марш в центре Киева. Украина, митинги и протесты, национальная рознь. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПочитатели Бандеры устроили факельный марш в центре Киева

    Почитатели Бандеры устроили факельный марш в центре Киева

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    Почитатели Бандеры устроили факельный марш в центре Киева

    Почитатели Бандеры устроили факельный марш в центре Киева

    Почитатели Бандеры устроили факельный марш в центре Киева

      На шествие по случаю 109-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры в Киеве пришли около 600 человек.

      Акция стартовала от памятника Тарасу Шевченко в центре Киева. Участники шествия маршируют с флагами националистических организаций и факелами, а во главе колонны девушка несет большой портрет Бандеры.

      Как отмечает «Интерфакс», митингующих сопровождает небольшое количество стражей порядка. А перед колонной едут четыре полицейских автомобиля.

      Всего же сегодня в честь дня рождения Бандеры, идеолога и теоретика украинского национализма, в 20 регионах Украины запланировано 54 массовых мероприятия. Ожидается, что участие в них примут почти 9 тыс. человек.

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