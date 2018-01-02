В Южно-Сахалинске установили новую ель взамен сгоревшей в новогоднюю ночь

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Южно-Сахалинске продолжают выяснять причину пожара, в результате которого сгорела новогодняя ель, установленная на центральной площади города. Основная версия — неудачный запуск петарды.
Сообщение пресс-службы городской администрации Южно-Сахалинска: «Завершена установка новой новогодней ели на площади Ленина. Ранее это искусственное дерево было установлено на стадионе „Космос“ городского парка культуры и отдыха имени Гагарина, и вчера его переместили на главную площадь. Сейчас в парке горожан ждут две новогодние ели и различные световые конструкции, создающие неповторимую атмосферу сказочного праздника».
В администрации города подчеркнули, что на центральной площади работает бесплатный каток, праздничный городок, где установлены горки для детей и ледовый лабиринт, цитирует ТАСС.
Напомним, 25-метровая искусственная ель вспыхнула прямо во время новогодних гуляний в Южно-Сахалинске. В результате происшествия никто не пострадал. Следователи предполагают, что елка могла загореться из-за неудачного запуска петарды.
В администрации города подчеркнули, что на центральной площади работает бесплатный каток, праздничный городок, где установлены горки для детей и ледовый лабиринт, цитирует ТАСС.
Напомним, 25-метровая искусственная ель вспыхнула прямо во время новогодних гуляний в Южно-Сахалинске. В результате происшествия никто не пострадал. Следователи предполагают, что елка могла загореться из-за неудачного запуска петарды.
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