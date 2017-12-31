Главная елка Сахалина сгорела в новогоднюю ночь: видео

25-метровая искусственная елка вспыхнула во время новогодних гуляний в Южно-Сахалинске.
Огромное искусственное дерево было установлено на площади Ленина в Южно-Сахалинске, где 2018-й наступил в 16:00 по Москве. Во втором часу ночи по местному времени произошел пожар, в результате в новогоднюю ночь главная елка Сахалина полностью сгорела.
Очевидцами происшествия стали несколько сотен горожан, участвовавших в гуляньях. Примечательно, что внезапный пожар не испугал организаторов и празднующих. На одной из записей слышно, как людей призывали не поддаваться панике и советовали просто не подходить близко к полыхающей елке.
Предварительно причиной возгорания называют запущенный фейерверк. Информации о пострадавших не поступало.
Очевидцами происшествия стали несколько сотен горожан, участвовавших в гуляньях. Примечательно, что внезапный пожар не испугал организаторов и празднующих. На одной из записей слышно, как людей призывали не поддаваться панике и советовали просто не подходить близко к полыхающей елке.
Предварительно причиной возгорания называют запущенный фейерверк. Информации о пострадавших не поступало.
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