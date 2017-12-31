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    Новый год наступил в Северо-Курильске, Магадане и Южно-Сахалинске

    3 комментария
    • Фото: Ковалев Петр / ТАСС
    Новый год наступил в <nobr>Северо-Курильске</nobr>, Магадане и <nobr>Южно-Сахалинске</nobr>

    Новый год наступил в Северо-Курильске, Магадане и Южно-Сахалинске

    Новый год наступил в <nobr>Северо-Курильске</nobr>, Магадане и <nobr>Южно-Сахалинске</nobr>
  • Фото: Ковалев Петр / ТАСС

    • Новый год шагает по стране. В некоторых регионах России 2018 год уже наступил.

    Первыми праздник встретили жители Камчатки и Чукотки. В Петропавловске-Камчатском и Анадыре пробила полночь, когда в Москве на часах было 15:00. А теперь праздник пришел и к жителям Северо-Курильска, Магадана и Южно-Сахалинска.
















    смотреть«Супер Новый год» — вовремя в каждом городе — 31 декабря в 22:00
    «Супер Новый год» — вовремя в каждом городе — 31 декабря в 22:00
    НТВ впервые поздравляет зрителей с Новым годом с учетом часовых поясов. Сегодня телеканал вещает в прямом эфире на всех своих эфирных орбитах. Смотрите «Супер Новый год» на НТВ в 22:00 в своем городе.

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