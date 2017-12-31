Новый год наступил в Северо-Курильске, Магадане и Южно-Сахалинске

Новый год шагает по стране. В некоторых регионах России 2018 год уже наступил.
Первыми праздник встретили жители Камчатки и Чукотки. В Петропавловске-Камчатском и Анадыре пробила полночь, когда в Москве на часах было 15:00. А теперь праздник пришел и к жителям Северо-Курильска, Магадана и Южно-Сахалинска.
НТВ впервые поздравляет зрителей с Новым годом с учетом часовых поясов. Сегодня телеканал вещает в прямом эфире на всех своих эфирных орбитах. Смотрите «Супер Новый год» на НТВ в 22:00 в своем городе.
С Новым Годом Магадан❤️🎄 (Ягодное)🎄🎄🎄☃️☃️☃️— avadakedavra (@margaret3810) 31 декабря 2017 г.
Сахалин, Магадан — вы уже живете в 2018 году!— Kupinatao (@rutaobao) 31 декабря 2017 г.
Пусть он будет для вас легким ! Большинство городов России пока еще даже стол не и так что завидуем вам! #СНовымГодом2018 #ВсемСчастья pic.twitter.com/gGXtge1Zci
Ну, за Магадан! И Сахалин! #НГ2018— Денис Бутенко (@DyosDV) 31 декабря 2017 г.
Магадан и Сахалин с новым годом!!!— УМка ПРОТИВ!!!!!!!!! (@UmkaVS) 31 декабря 2017 г.
Магадан! Якутия! С Новым 2018!— Виталий Петров (@Vitaliy_2001) 31 декабря 2017 г.
НТВ впервые поздравляет зрителей с Новым годом с учетом часовых поясов. Сегодня телеканал вещает в прямом эфире на всех своих эфирных орбитах. Смотрите «Супер Новый год» на НТВ в 22:00 в своем городе.
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