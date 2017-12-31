Жители Петропавловска-Камчатского и Анадыря встретили 2018 год

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Петропавловске-Камчатском и Анадыре наступил новый 2018 год.
Жители Петропавловска-Камчатского и Анадыря первыми среди россиян встретили Новый год. В Москве на часах было 15:00, когда в этих городах наступила полночь.
Жители России уже начали размещать поздравления в социальных сетях.
Следом за Петропавловском-Камчатским и Анадырем Новый год придет в Северо-Курильск, Магадан, Южно-Сахалинск.
Жители России уже начали размещать поздравления в социальных сетях.
С Новым годом, Петропавловск-Камчатский!🎄❄️— Черника 🎄❄️ (@NatashaChernika) 31 декабря 2017 г.
Ну, за Петропавловск-Камчатский— St. Jimmy (@StJimmmmmy) 31 декабря 2017 г.
Первый пошел: Петропавловск-Камчатский!— smth. offensive 💙💛🐟☠️ (@v_vodki) 31 декабря 2017 г.
Следом за Петропавловском-Камчатским и Анадырем Новый год придет в Северо-Курильск, Магадан, Южно-Сахалинск.
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