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    Жители Петропавловска-Камчатского и Анадыря встретили 2018 год

    5 комментариев
    • Максим Богодвид
    Жители <nobr>Петропавловска-Камчатского</nobr> и Анадыря встретили 2018 год

    Жители Петропавловска-Камчатского и Анадыря встретили 2018 год

    Жители <nobr>Петропавловска-Камчатского</nobr> и Анадыря встретили 2018 год
  • Максим Богодвид

    • В Петропавловске-Камчатском и Анадыре наступил новый 2018 год.

    Жители Петропавловска-Камчатского и Анадыря первыми среди россиян встретили Новый год. В Москве на часах было 15:00, когда в этих городах наступила полночь.

    Жители России уже начали размещать поздравления в социальных сетях.










    Следом за Петропавловском-Камчатским и Анадырем Новый год придет в Северо-Курильск, Магадан, Южно-Сахалинск.

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